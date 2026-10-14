Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Неймовірно важко": помер відомий український режисер

Віталій Кірсанов
14 жовтня 2026, 16:46
google news Підпишіться
на нас в Google
Помер режисер "Таврійських ігор" та художній керівник Київського палацу дітей та юнацтва Віктор Книш.
У віці 59 років помер Віктор Книш
У віці 59 років помер Віктор Книш / колаж: Главред, фото: facebook.com/kievpalace

Коротко:

  • Віктору Книшу було 59 років
  • Незадовго до смерті режисер працював над дитячим різдвяним святом

У віці 59 років помер Віктор Книш - художній керівник Київського палацу дітей та юнацтва та багаторічний режисер фестивалю "Таврійські ігри". Він помер 13 жовтня внаслідок раптової зупинки серця.

Про смерть Книша повідомили в соціальних мережах Київського палацу дітей та юнацтва та фестивалю "Таврійські ігри".

відео дня

У колективі Палацу зізналися, що звістка про втрату стала несподіванкою. Незадовго до смерті режисер продовжував працювати над підготовкою дитячого різдвяного свята.

"Неймовірно важко підібрати слова… Як повідомити світу, що людина, яка ще вчора прослуховувала пісні для дитячого різдвяного свята, пішла в інший світ? Несподівано. Раптово. Усвідомлення непоправної втрати, ймовірно, приходитиме поступово, але зараз свідомість відмовляється сприймати нову реальність", - йдеться в повідомленні закладу.

Які проєкти створив Віктор Книш

На посаді художнього керівника Київського палацу дітей та юнацтва Книш разом із колегами працював над створенням нових освітніх, творчих та культурних ініціатив для дітей та молоді.

За його участі у Палаці з’явилися "Офіс юного мера", "Дидактополіс", "Філософський клуб для молоді" та "Фантазеро". Він також брав участь у реалізації проєктів U_Hero Award, "Різдво в Києві", D-20 та фестивалю "Вишнева гора".

Одним із останніх задумів режисера стала експериментальна театральна студія "Осоння". Її запуск планували на поточний навчальний рік. У закладі зазначили, що Книш був душею та рушійною силою цього проєкту.

У Київському палаці дітей та юнацтва запевнили, що продовжать роботу над ініціативами, які розпочав Віктор Книш.

Яким запам’ятали режисера

Пам’ять про Книша вшанували й представники фестивалю "Таврійські ігри", з яким він співпрацював протягом багатьох років.

Колеги підкреслили його людські якості, зазначивши, що за професіоналізмом режисера стояли чуйність, уважність і спокійний характер.

"Він був дуже чуйною, уважною і - на диво для режисера - тихою людиною. Щирі співчуття рідним, близьким і всім, хто знав Віктора", - повідомили в команді фестивалю.

Смерть Віктора Книша стала втратою для культурного та освітнього середовища Києва. Його колеги мають намір зберегти та продовжити проєкти, яким він присвятив свою роботу.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що співачка Гайтана поділилася в соцмережах рідкісним знімком зі своєю єдиною донькою Ніколь-Сапфір. Співачка рідко показує сімейні будні, тому свіжий знімок із дівчинкою, яка вже підросла, привернув увагу шанувальників.

Також Слава Дьомін поділився з підписниками архівною фотографією зі Стасом Шурінсом. При цьому шоумен відверто зізнався, що зовсім недавно спілкувався з артистом, чим викликав хвилю цікавості у фанатів.

Читайте також:

Про особу: Віктор Книш

Віктор Книш - відомий український режисер, культурний діяч і художній керівник Київського палацу дітей та юнацтва.

У минулому він очолював Центр перспективного розвитку знаменитого дитячого центру "Артек" та співпрацював із командою фестивалю "Таврійські ігри".

Після подій 2014 року переїхав із Криму на материкову частину України, де продовжив займатися розвитком дитячих освітніх проєктів та таборів, будучи радником генерального директора відродженого "Артека".

На посаді художнього керівника Київського палацу дітей та юнацтва він став творцем і натхненником безлічі ініціатив для молоді.

Протягом багатьох років був головним режисером одного з найбільших і найвідоміших українських музичних фестивалів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
шоу-бізнес новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп одним рішенням зірвав переговори про гарантії безпеки для України - ЗМІ

Трамп одним рішенням зірвав переговори про гарантії безпеки для України - ЗМІ

17:36Політика
Український FPV-дрон збив російський Мі-28НМ у повітрі - відео

Український FPV-дрон збив російський Мі-28НМ у повітрі - відео

17:19Війна
Долар і євро раптово полетіли донизу після стрибка: курс валют на 15 жовтня

Долар і євро раптово полетіли донизу після стрибка: курс валют на 15 жовтня

16:13Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Ледь не померла сама і втратила доньку: у родині Ірини Федишин сталося горе

Ледь не померла сама і втратила доньку: у родині Ірини Федишин сталося горе

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопця з рибою за 47 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопця з рибою за 47 с

Помер зірка "Ліги сміху" Олександр "Вєня" Венедчук - що відомо

Помер зірка "Ліги сміху" Олександр "Вєня" Венедчук - що відомо

Трагедія Ірини Федишин: що сталося зі співачкою та хто її підтримав

Трагедія Ірини Федишин: що сталося зі співачкою та хто її підтримав

Витримує морози до -10°C: яку рослину посадити на цвинтарі замість хризантем

Витримує морози до -10°C: яку рослину посадити на цвинтарі замість хризантем

Останні новини

18:55

Як прибрати запах котів і собак: експерти назвали дієвий метод

18:46

Скарби під ногами: навіщо збирати каштани та як їх використовувати вдомаВідео

18:34

Коли саме збирати калину восени: головна умова для солодких ягід

18:14

Зимова куртка буде як нова: як швидко освіжити її без прання

18:05

Душові кабіни й ванни виходять із моди: що стрімко набирає популярності

Вибори у лютому, заміна Трампа та припинення вогню: Чаленко - про наслідки угоди РФ і СШАВибори у лютому, заміна Трампа та припинення вогню: Чаленко - про наслідки угоди РФ і США
18:00

Як замаринувати опеньки на зиму: 3 рецепти смачної грибної закуски

17:36

Трамп одним рішенням зірвав переговори про гарантії безпеки для України - ЗМІ

17:30

Під Харковом у ДТП загинула жінка, яка втратила чоловіка та трьох дітей через удар РФ

17:19

Український FPV-дрон збив російський Мі-28НМ у повітрі - відеоВідео

Реклама
17:17

Не гірше за гній: який сидерат посіяти восени для відновлення ґрунту

17:10

Горіхи не гірчитимуть і не вкриються пліснявою: де їх потрібно зберігати

17:01

Як позбутись слимаків: агроном показав секретний метод з кухонних відходівВідео

16:46

"Неймовірно важко": помер відомий український режисер

16:13

Долар і євро раптово полетіли донизу після стрибка: курс валют на 15 жовтня

16:13

Квашена капуста "пелюстка" з буряком: рецепт хрумкої закуски на зиму

16:00

Чому 15 жовтня потрібно встигнути зробити три важливі справи: яке церковне свято

15:40

Навіщо кладуть лаврове листя в авто: справа зовсім не в забобонах

15:20

Найкращий рецепт яблучного варення на зиму - готується з трьох інгредієнтів

15:14

Одяг після прання висохне швидше: названо маловідомий режим пральної машини

15:07

Заарештовано: у РФ ухвалили рішення щодо прихильника Путіна Джигана

Реклама
15:06

Нумерологи назвали 4 дати народження, пов’язані з високим інтелектом

14:59

Чи попереджали США про пуск балістики по Києву - Ігнат вказав на важливий нюанс

14:33

У Кремлі цинічно "виправдали" удари по Україні під час "енергетичного перемир'я"

14:28

Дощ із живих риб - реальність: вчені назвали причину рідкісного погоднього явищаВідео

14:22

"Мій другий день народження": Ілона Гвоздьова потрапила під обстріл

14:16

"Сама винна": на Ірину Федишин накинулися хейтери через втрату дитини

14:00

Як розтягнути светр, який сів після прання: крутий лайфхак

13:49

Планшет як універсальний пристрій: коли він зручніший за ноутбук або смартфон новини компанії

13:43

Правила бронювання переписали: хто втратить бронь і що треба зробити до 20 жовтня

13:25

Як відмити жовті плями на контейнері для їжі - ефективні та бюджетні засоби

13:08

Гороскоп Таро на завтра, 15 жовтня: Близнюкам — дія, Ракам — рішення

12:48

Капуста з солодким перцем і часником: головне правило швидкого маринаду

12:36

Люди тяжко поранені: РФ атакувала гуртівню в Луцьку, перші деталі

12:33

У Папи Римського діагностували рак: що відомо

12:26

Вбивцю Тупака Шакура засудили до довічного ув’язнення — подробиці

12:15

Без крику і сварок: як правильно обмежувати дітей у гаджетах

12:11

Не лише старт в IT: Mate academy запускає навчання для фахівців з досвідом новини компанії

12:00

"Можливі дуже жорсткі графіки або блекаути": Прокіп - про сценарії майбутньої зими

11:53

Від бактерій до асфальту: чому ми так любимо запах дощу і звідки він береться

11:44

Операція "Вівальді": українські військові звільнили ще 101 кв. км території

Реклама
10:59

В Україні обмежили роботу Starlink: чи можуть ЗСУ залишитися без зв’язку на фронті

10:47

ЗСУ просунулися на Сумщині та відбили атаки росіян на кількох напрямках – ISW

10:40

Китайський гороскоп на завтра, 15 жовтня: Тиграм — новини, Півням — вечірки

10:39

Під удар РФ потрапили всі ТЕЦ Києва, є загиблі та поранені: нові подробиці атакиФото

09:52

Трамп не знає, як завершити війну в Україні: Bloomberg назвав помилки президента США

09:27

600 тисяч людей без світла: РФ вдарила по енергетиці всупереч перемир’ю ТрампаФото

09:26

Промивання водою та висока температура: як правильно сушити гриби

09:26

Трагедія Ірини Федишин: що сталося зі співачкою та хто її підтримав

09:04

РФ застосувала рекордну кількість "Цирконів": монітори попередили про небезпеку

08:39

Starlink обмежили на швидкості понад 160 км/год, низку місій зірвано — Стрененко

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Регіони
Новини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини Тернополя
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти