"Неймовірно важко": помер відомий український режисер

Помер режисер "Таврійських ігор" та художній керівник Київського палацу дітей та юнацтва Віктор Книш.

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У віці 59 років помер Віктор Книш / колаж: Главред, фото: facebook.com/kievpalace

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Віктору Книшу було 59 років

Незадовго до смерті режисер працював над дитячим різдвяним святом

У віці 59 років помер Віктор Книш - художній керівник Київського палацу дітей та юнацтва та багаторічний режисер фестивалю "Таврійські ігри". Він помер 13 жовтня внаслідок раптової зупинки серця.

Про смерть Книша повідомили в соціальних мережах Київського палацу дітей та юнацтва та фестивалю "Таврійські ігри".

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У колективі Палацу зізналися, що звістка про втрату стала несподіванкою. Незадовго до смерті режисер продовжував працювати над підготовкою дитячого різдвяного свята.

"Неймовірно важко підібрати слова… Як повідомити світу, що людина, яка ще вчора прослуховувала пісні для дитячого різдвяного свята, пішла в інший світ? Несподівано. Раптово. Усвідомлення непоправної втрати, ймовірно, приходитиме поступово, але зараз свідомість відмовляється сприймати нову реальність", - йдеться в повідомленні закладу.

Які проєкти створив Віктор Книш

На посаді художнього керівника Київського палацу дітей та юнацтва Книш разом із колегами працював над створенням нових освітніх, творчих та культурних ініціатив для дітей та молоді.

За його участі у Палаці з’явилися "Офіс юного мера", "Дидактополіс", "Філософський клуб для молоді" та "Фантазеро". Він також брав участь у реалізації проєктів U_Hero Award, "Різдво в Києві", D-20 та фестивалю "Вишнева гора".

Одним із останніх задумів режисера стала експериментальна театральна студія "Осоння". Її запуск планували на поточний навчальний рік. У закладі зазначили, що Книш був душею та рушійною силою цього проєкту.

У Київському палаці дітей та юнацтва запевнили, що продовжать роботу над ініціативами, які розпочав Віктор Книш.

Яким запам’ятали режисера

Пам’ять про Книша вшанували й представники фестивалю "Таврійські ігри", з яким він співпрацював протягом багатьох років.

Колеги підкреслили його людські якості, зазначивши, що за професіоналізмом режисера стояли чуйність, уважність і спокійний характер.

"Він був дуже чуйною, уважною і - на диво для режисера - тихою людиною. Щирі співчуття рідним, близьким і всім, хто знав Віктора", - повідомили в команді фестивалю.

Смерть Віктора Книша стала втратою для культурного та освітнього середовища Києва. Його колеги мають намір зберегти та продовжити проєкти, яким він присвятив свою роботу.

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Про особу: Віктор Книш Віктор Книш - відомий український режисер, культурний діяч і художній керівник Київського палацу дітей та юнацтва. У минулому він очолював Центр перспективного розвитку знаменитого дитячого центру "Артек" та співпрацював із командою фестивалю "Таврійські ігри". Після подій 2014 року переїхав із Криму на материкову частину України, де продовжив займатися розвитком дитячих освітніх проєктів та таборів, будучи радником генерального директора відродженого "Артека". На посаді художнього керівника Київського палацу дітей та юнацтва він став творцем і натхненником безлічі ініціатив для молоді. Протягом багатьох років був головним режисером одного з найбільших і найвідоміших українських музичних фестивалів.

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