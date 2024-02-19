Блогери Литвин і Куровський показали обличчя новонародженого сина

Відоме сімейство українських блогерів вирішили не приховувати свого первістка і поділилися щасливими знімками прямо з пологового будинку.
Як стало відомо, малюк народився 18 лютого о 19.56. Також Литвин зазначила, що дитина важить 3450 г зі зростом 54 см.
"Найважливіша зустріч нашого життя",- написала Наталя на своїй сторінці в Instagram.
Також вона залишила позначку локації, де пройшли пологи, блогерка вирішила народжувати в Україні у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі.
Підписники інфлюенсерки в захваті від такої новини і засипали її коментарями з побажаннями:
"Вітаю, молоді батьки! Ми дуже радіємо за вас";
"Вітаю вас! Нехай росте здоровий під мирним українським небом";
"Почався новий етап у вашому житті - безмежно щасливий";
"Ну чого знову плачу? Люблю вас рідні і щиро радію за вас! Нехай синочок росте щасливим і здоровим".
Додамо, відома блогерка Даша Євтух розповіла підписникам новину про свою вагітність і поділилася ніжними фотографіями зі своїм чоловіком.
Раніше Настя Каменських відреагувала на чутки про вагітність і заявила, що її такі розмови тільки дратують.
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