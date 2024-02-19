Блогери Литвин і Куровський показали обличчя новонародженого сина

Наталя Литвин та Олександр Куровський уперше стали батьками і показали обличчя сина.

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Куровський і Литвин показали сина / фото: instagram.com/natalilytvyn/

Відоме сімейство українських блогерів вирішили не приховувати свого первістка і поділилися щасливими знімками прямо з пологового будинку.

Як стало відомо, малюк народився 18 лютого о 19.56. Також Литвин зазначила, що дитина важить 3450 г зі зростом 54 см.

"Найважливіша зустріч нашого життя",- написала Наталя на своїй сторінці в Instagram.

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Також вона залишила позначку локації, де пройшли пологи, блогерка вирішила народжувати в Україні у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі.

https://www.instagram.com/p/C3h_kgNIxua/?utm_source=ig_embed&ig_rid=2feb7960-0fb6-40b2-8fed-c3f2f1cd23ce&img_index=1

Підписники інфлюенсерки в захваті від такої новини і засипали її коментарями з побажаннями:

"Вітаю, молоді батьки! Ми дуже радіємо за вас";

"Вітаю вас! Нехай росте здоровий під мирним українським небом";

"Почався новий етап у вашому житті - безмежно щасливий";

"Ну чого знову плачу? Люблю вас рідні і щиро радію за вас! Нехай синочок росте щасливим і здоровим".

Додамо, відома блогерка Даша Євтух розповіла підписникам новину про свою вагітність і поділилася ніжними фотографіями зі своїм чоловіком.

Раніше Настя Каменських відреагувала на чутки про вагітність і заявила, що її такі розмови тільки дратують.

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