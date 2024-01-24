Завдяки українцям, у Римі скасували концерт російського піаніста

Сапієнца скасував запланований на 23 січня концерт російського піаніста Олександра Романовського.

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Піаніст Зіграв в окупованому Маріуполі / / Колаж Главред, фото Укрінформ

Римський університет Сапієнца скасував запланований на 23 січня концерт російського піаніста Олександра Романовського, який виступав на пропагандистському концерті біля розбомбленого театру в Маріуполі.

Про це Укрінформу розповів координатор групи Arts Against Aggression Дмитро Смілянський.

"Ще 20 січня керівництво університету заявляло, що не відмовиться від виступу Романовського і виправдовувало його участь у цинічному концерті навпроти розбомбленого Маріупольського театру: мовляв, це не робить музиканта "колаборантом", - сказав Смілянський.

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Тим часом, після того, як активісти десяти громадських організацій, зокрема Liberi Oltre le Illusioni та Stand for Ukraine.it, оголосили про проведення під час виступу Романовського маніфестації протесту, захід було скасовано.

"Організатори злякалися протестувальників і негативного розголосу. Якщо напередодні в маленькій Модені проти пропагандистської російської "конференції" про окупований Маріуполь зібралося 2 тисячі людей, то важко уявити, скільки б прийшло в Римі", - зазначив координатор Arts Against Aggression.

Нагадаємо, раніше у Венеції скасували концерт скандальної піаністки Валентини Лисиці, яка давала концерти в окупованому Маріуполі, з 2014 року активно підтримувала терориста Путіна, а також отримала паспорт так званої ДНР.

Пізніше скасували концерт Ли сиці і в італійському місті Лерічі. Зазначимо, що Лисиця яка оскандалилася своїми заявами щодо окупованого Росією Донбасу, а також підтримкою Путіна.

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