Коляденко показав Ірину Білик і звернувся до неї: "Кохання бажаю"

Артист вирішив привітати колишню кохану.

Ірина Білик — день народження / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ірина Білик

Відомий український шоумен Діма Коляденко вирішив публічно звернутися до своєї колишньої коханої Ірини Білик у особливий день. У своєму Instagram знаменитість привітав співачку з днем народження.

Сьогодні, 6 квітня, Білик святкує свій 56-й день народження. Коляденко написав зворушливе привітання для своєї екс-партнерки та побажав їй кохання.

"З Днем народження! Вітаю! Миру, щастя, радості, кохання бажаю!", — висловився Дмитро.

Діма Коляденко — роман з Іриною Білик / фото: instagram.com, Діма Коляденко

Шоумен супроводив пост фотографією артистки. На ній Ірина Білик зображена з букетом квітів і в яскравому жовто-синьому образі.

Тим часом сама співачка вирішила зробити шанувальникам справжній подарунок. Білик представила оновлену версію свого хіта "Про кохання" з культового альбому "Кохання. Отрута", у кліпі на який з'являвся інший її знаменитий колишній Юрій Нікітін.

Ірина Білик — Про кохання / фото: instagram.com, Ірина Білик

Ірина Білик і Діма Коляденко — стосунки

Ірина Білик почала зустрічатися з Дімою Коляденко у 2003 році. Пара пробула у стосунках три роки, а гучний фінал настав у 2006 році, коли через постійні скандали пара розлучилася. Дмитро довго не міг відпустити музу, ділячись подробицями їхнього життя в пресі, що дратувало знамениту артистку. Проте Коляденко стверджує, що між ним і Білик збереглися теплі стосунки.

Про особу: Ірина Білик Ірина Білик — українська співачка, композиторка та авторка пісень. Народна артистка України (2008). Через високу популярність (особливо в 90-ті), любов до перевтілень та величезний вплив на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Ми будемо разом", "Рябіна червона", "Кохання. Отрута" тощо.

