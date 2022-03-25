Біженка Єгорова пообіцяла не дати Україну в образу і розповіла, яких земляків не переносить

Сніжана Єгорова / facebook.com/snezhana.egorova.9

Українська пропагандистська телеведуча Сніжана Єгорова, яка втекла до Туреччини і після початку розв'язаної своїми кумиром Путіним війни отримала там статус політичної біженки, зробила чергову скандальну заяву.

Тепер скандалістка заявила, що знаходиться "під захистом закону", і з-за кордону "не даватиме в образу" Україну і державну мову. Про це вона розповіла у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні я і мої діти отримали статус політичних біженців. Відтепер ми під захистом закону", – написала Єгорова, додавши фото українського консульства.

Телеведуча зазначила, що поки не має наміру повертатися на батьківщину, але запевнила, що захищатиме Україну і українську мову.

Крім того, улюблениця Путіна заявила, що не любить "українських українців, які ї**ться тільки по-українськи".

читайте також"Підгадив своїй дочці": у спадкоємиць Путіна почали розпадатися шлюбиНагадаємо, раніше телеведуча каналу 1+1 Стася Ровінська, дочка Сніжани Єгорової, з нецензурною лексикою звернулася до своєї матері через війну в Україні. Вона просто послала її в коментарях і попросила підписників поскаржитися на Ютуб-канал матері, яка займає проросійську позицію.

Також раніше Сніжана Єгорова підтримала Путіна і назвала українців "частиною слов'янського братства".

Актрису підтримала український режисер Оксана Байрак. Вона назвала Єгорову "розсудливою людиною", а тих, хто її розкритикував, - "зграєю гієн".

Через трохи часу Єгорова знову потрапила в скандал через свою симпатію до Путіна, якого назвала "героєм нашого часу".

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