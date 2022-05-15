"Б'є глибоко і боляче": Kalush Orchestra випустив емоційний кліп на пісню Stefania

Kalush Orchestra випустив емоційний кліп на пісню Stefania / Скриншот видео

Український гурт Kalush Orchestra, який вирвав перемогу на Євробаченні-2022, випустив емоційний кліп на пісню Stefania. Відео вони опублікували на своєму YouTube-каналі.

Соліст гурту Олег Псюк присвятив композицію своїй мамі Стефанії. Але від початку повномасштабної війни в Україні Stefania змінила сенс пісні та стала одним із символів країни.

Кліп на переможну пісню був знятий у містах Київщини, які постраждали від звірств окупантів.

"Війна повністю поміняла сенс цієї пісні - і це виразилось в кліпі. Спойлер, ми цей кліп знімали в Бучі, Ірпені і Гостомелі - кадри не для слабонервних, б‘є дуже глибоко і боляче", - йдеться у повідомленні.

До відео увійшли болючі, але правдиві кадри, у яких відчувається страждання українців та видно, у яке пекло окупанти перетворили наші міста.

Перемога Kalush Orchestra на Євробаченні-2022

Нагадаємо, гурт Kalush Orchestra отримав переможний 631 бал на Євробаченні. Це другий за історію конкурсу рекорд з найвищою кількістю голосів. У 2017 році португальський виконавець Сальвадор Собрал зібрав 758 балів.

Слід зазначити, що це третя перемога України у міжнародному конкурсі. До цього перемогу привозили виконавці у 2004 та 2016 роках.

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Після перемоги Kalush Orchestra зробив гучну заяву, заявивши, що перемоги в Україні лише починаються, "наступними будуть орки".

Президент України Володимир Зеленський привітав гурт з перемогою та подякував за те, що вони зробили усе, щоб наступного року "Євробачення приймав Маріуполь".

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