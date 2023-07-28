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Белла Хадід порушила мовчання після "зриву" та клініки

Анна Підгорна
28 липня 2023, 03:00
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Вперше за багато днів Белла Хадід вийшла на зв'язок з шанувальниками.
Белла Хадід
Белла Хадід після клініки розповіла про тверезість / колаж: Главред, фото: instagram.com/bellahadid

26-річна супермодель Белла Хадід всерйоз налякала шанувальників новиною про те, що її поклали в клініку "для лікування та обстеження". Незадовго до цього в житті красуні стався розрив з коханим, тому ці дві події багато хто пов'язував між собою.

Представники Хадід-молодшої наполягають на тому, що модель проходить черговий етап лікування від хвороби Лайма, якою вона страждає з 2012 року. Втім, преса висунула версію про те, що в питаннях зі здоров'ям Белли замішаний алкоголь - раніше у неї були проблеми зі зловживанням.

Ці чутки спростувала сама Хадід. Після 20 днів мовчання в соціальних мережах, вона, до превеликого задоволення фанатів, дала про себе знати.

відео дня

На своїй сторінці в Instagram манекенниця відреагувала на чутки про повернення проблем з алкоголем - Белла Хадід зазначила, що нещодавно вона відзначила 10 місяців абсолютної тверезості.

Шанувальники підтримують модель в її боротьбі зі зловживанням та чекають більше новин про її стан фізичного і душевного здоров'я.

Раніше зірка серіалу Династія Джоан Коллінз спровокувала в мережі грандіозну суперечку - 90-річна зірка Playboy позмагатися в красі з Наомі Кемпбелл. Шанувальникам належало зробити складний вибір.

Також дикі танці Брітні Спірс у рваному кетсьюті засвітив Сем Асгарі - чоловік Бріт показав, як дуркує з нею під драйвову музику в стилі її дивних відео.

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