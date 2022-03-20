Бекхем віддав свою сторінку в Instagram медику з Харкова, щоб світ побачив правду про війну

Девід Бекхем віддав соцмережу українському медику / Instagram

Відомий англійський футболіст Девід Бекхем віддав свій Instagram з 71,4 млн підписників Харківському лікарю Ірині Кондратовій, щоб вона показала світу правду про війну в Україні і про те, в яких умовах доводиться працювати тим, хто давав клятву Гіппократа.

Кондратова виклала у Бекхема кілька сторіс про роботу Харківського регіонального перинатального центру (ХРПЦ) в умовах бойових дій.

"Привіт, друзі! Мене звати Ірина. Я окупувала Instagram Девіда Бекхема. У мирний час я керівник ХРПЦ і дитячий анестезіолог. Сьогодні я покажу, як ми працюємо під час війни і розповім, в кого ми перетворилися за ці дні війни", - почала медик.

За її словами, в перший день війни всі вагітні та молоді мами були евакуйовані в бомбосховище.

"Це були жахливі три години", - зізналася Кондратова, робочий день якої під падаючими бомбами і ракетами триває 24 години 7 днів на тиждень.

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"Тепер, я не тільки керівник. Мені доводиться по основній моїй спеціальності анестезіолога. Також я працюю вантажником, вирішую питання з логістикою і надаю психологічну підтримку", - додала Ірина.

Нагадаємо, російські загарбники хочуть захопити гуманітарну колону біля Харківської області, яка рухатиметься за раніше узгодженим маршрутом.

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