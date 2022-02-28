З Білорусі летять в Україну винищувачі

Звуки винищувачів почули жителі міста Жлобине Гомельської області / Скріншот

Жителі республіки Білорусь у місті Жлобине Гомельської області в районі 2 години ночі 28 лютого почули звуки винищувачів, які летіли в напрямку України. В одному з гомельських районів люди скаржаться, що не можуть спати через гудіння літаків і вертольотів.

Як повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, обидва відео зняті в місті Жлобине, Гомельської області.

При цьому в соцмережах жителі білоруської республіки пишуть, що також чують звуки масштабної групи вертольотів в районі міста Річиця під Гомелем, неподалік від військової частини.

Крім того, жителі району Наруля у Гомелі не можуть заснути через те, що гудуть літаки і вертольоти.

Як відомо, в Мозирському районі Гомельської області знаходяться вертольоти Повітряно-космічних сил Росії.

Раніше про те, що винищувачі з Білорусі можуть наблизитися до території України, повідомляв журналіст The Washington Post Семюель Рамані.

Нагадаємо, вчора пізно ввечері, 27 лютого, сили української ППО збили черговий російський військовий літак. Ціль була вражена в 150 кілометрах від міста Миколаїв.