Барських розповів, чому сварився з продюсером Бадоєвим

Український музикант Макс Барських і його продюсер Алан Бадоєв є не тільки творчими і бізнес-партнерами, а й близькими друзями.

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Макс Барських вже багато років працює з Аланом Бадоєвим / колаж Главред, фото УНІАН

Популярний український попспівак і кумир молоді Макс Барських і його продюсер Алан Бадоєв не тільки займаються творчістю і бізнесом разом, а й давно дружать. Однак в їх професійній діяльності не обходиться без сварок. Про це співак розповів в інтерв'ю для програми "33 питання" для YouTube-каналу "Люкс ФМ".

"На зйомках [кліпів - Главред] бувають такі моменти, коли він не згоден з моєю ідеєю, або я не згоден з його. Коли ми створюємо щось, бувають сутички, але ми їх вирішуємо. Одного разу на зйомках кліпу "Хочу танцювати", там було багато образів. І один з референсів, за задумом Алана, що я повинен був бути в жіночій сукні. Він придумав цю ідею, а я розумію, що це занадто, у нас люди не готові до цього. Ми так сильно посварилися, що Алан хотів скасовувати зйомку. Ну і без того кадру, мені здається, кліп виглядає класно", – сказав Барських.

Розповів артист і про свій гонорар. Якщо справа стосується виступів на приватних заходах, то середній прайс артиста – 50 тисяч доларів (близько 1,9 мільйонів гривень). Рекордні заробітки він отримував за корпоративи на Новий рік.

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"Нові роки завжди були такі насичені, тому що це прайм-тайм. Мені здається, близько сотні тисяч доларів було за виступ", – розповів музикант про найбільший свій концертний гонорар.

Нагадаємо, раніше український ведучий Костянтин Грубич, який замінив Влада Яму на популярному інфотейнмент-шоу "Твій день" на 1+1, заступився за хореографа, якого критикують за переїзд до США під час війни.

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