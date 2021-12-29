Арнольд Шварценеггер офіційно розлучився з Марією Шрайвер після 10 років судових розглядів

Арнольд Шварценеггер з колишньою дружиною Марією Шрайвер / gettyimages.com

Культурист, актор і продюсер Арнольд Шварценеггер офіційно розлучився з дружиною після 10-річної судової тяганини.

Причиною найдовшого шлюборозлучного процесу Голлівуду послужила невірність актора - економка сім'ї Шварценеггерів народила сина Джозефа Баєну від залізного Арні менше ніж через тиждень після появи на світ Крістофера - четвертої дитини від офіційної дружини Марії Шрайвер.

Марія Шрайвер Марія Оуінгс Шрайвер (рід. 6 листопада 1955, Чикаго, штат Іллінойс) - американська журналістка і публіцист, лауреат премій "Пібоді" і "Еммі". Є членом сім'ї Кеннеді і доводиться племінницею 35-му президенту США, Джону Ф.Кеннеді. У 1977 році Марія Шрайвер познайомилася з австрійським бодібілдером і актором-початківцем Арнольдом Шварценеггером. 26 квітня 1986 року вони одружилися в Массачусетсі. У них четверо дітей. Джерело: Вікіпедія

Про зраду і позашлюбного сина актор зізнався дружині після того, як покинув пост губернатора Каліфорнії. У 2011 році подружжя вирішило розлучитися.

Однак з розривом шлюбу не поспішали ні Шварценеггер, ні Шрайвер. За 25 років спільного життя пара заробила понад 400 млн. доларів, а також придбала чимало нерухомості.

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Так як шлюбного контракту у подружжя не було, поділ спільного майна зайняв без малого 10 років.

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