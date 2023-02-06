Арнольд Шварценеггер на позашляховику збив жінку-велосипедиста

Залізний Арні влетів у велосипед, коли той змінив напрямок руху. Постраждала госпіталізована.

Арнольд Шварценеггер збив жінку на велосипеді / instagram.com/schwarzenegger

Культурист, актор, продюсер і колишній губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер у Лос-Анджелесі потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, повідомляє видання TMZ.

Залізний Арні на невеликій швидкості рухався по дорозі, перед ним на велосипеді їхала жінка. Вона раптово вирішила змінити маршрут і повернути ліворуч, тим самим не залишивши Шварценеггеру місця для маневру. Сталося зіткнення автомобіля і велосипеда.

Жінку з місця ДТП транспортували в лікарню зі скаргами на болі, Арні залишився спілкуватися з поліцейськими, після чого забрав велосипед постраждалої і відвіз його в найближчу майстерню.

Розслідування по справі ДТП за участю Шварценеггера відкрито, проте за аварією спостерігало щонайменше 3 свідки, які стверджують, що провини Арні в цьому не було. Вочевидь сталася звичайна транспортна пригода.

Постраждала в лікарні пройшла обстеження - ні алкоголю, ні на наркотиків в її крові не виявилося, проте що саме змусило її різко згорнути і змінити маршрут, повідомити не змогла.

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