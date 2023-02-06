УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Арнольд Шварценеггер на позашляховику збив жінку-велосипедиста

6 лютого 2023, 15:46
Залізний Арні влетів у велосипед, коли той змінив напрямок руху. Постраждала госпіталізована.
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер збив жінку на велосипеді / instagram.com/schwarzenegger

Культурист, актор, продюсер і колишній губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер у Лос-Анджелесі потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, повідомляє видання TMZ.

Залізний Арні на невеликій швидкості рухався по дорозі, перед ним на велосипеді їхала жінка. Вона раптово вирішила змінити маршрут і повернути ліворуч, тим самим не залишивши Шварценеггеру місця для маневру. Сталося зіткнення автомобіля і велосипеда.

Жінку з місця ДТП транспортували в лікарню зі скаргами на болі, Арні залишився спілкуватися з поліцейськими, після чого забрав велосипед постраждалої і відвіз його в найближчу майстерню.

Розслідування по справі ДТП за участю Шварценеггера відкрито, проте за аварією спостерігало щонайменше 3 свідки, які стверджують, що провини Арні в цьому не було. Вочевидь сталася звичайна транспортна пригода.

Постраждала в лікарні пройшла обстеження - ні алкоголю, ні на наркотиків в її крові не виявилося, проте що саме змусило її різко згорнути і змінити маршрут, повідомити не змогла.

Раніше французький актор Жерар Депардьє, який з 2013 року є громадянином рф, зізнався, що вважає війну в Україні "великою нісенітницею" і розповів, за що любить країну-агресора.

Також стало відомо, що головний голлівудський плейбой Леонардо Ді Капріо підняв планку в пошуку нових коханок - на світському заході він з'явився з 19-річною моделлю.

Інші новини:

шоу-бізнес Арнольд Шварценеггер новини шоу бізнесу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

15:53

Мороз стане нестерпним: на Україну насувається холодрига

15:46

22 січня зробив їй пропозицію, а потім загинув: Нікітюк потрясла трагічною історією нареченого подруги

15:46

Арнольд Шварценеггер на позашляховику збив жінку-велосипедиста

15:21

Тотальне безгрошів'я ходить по п'ятах: жіночі імена, які несуть в собі карму бідностіВідео

15:07

"Стала схожа на діда": коханка Путіна Кабаєва спантеличила дивним зовнішнім виглядомВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

15:07

Хто це: шанувальники злякалися при вигляді Мадонни на церемонії ГремміВідео

14:47

Що приготувати з тіста філо: відпадний рецепт, який не потрібно готувати три годиниВідео

14:45

Гороскоп на завтра 7 лютого: Водоліям - маніпуляції, Ракам - надзвичайну енергіюВідео

14:34

Ще сильніше: у Туреччині стався повторний землетрусВідео

Реклама
14:31

У Росії верблюд до смерті забив росіянина, який його ударивВідео

14:28

На Москву замість Києва: в РФ група окупантів втекла прямо з потяга, яких віз їх на війну в Україну

14:18

Зеленський може поїхати на саміт ЄС до Брюсселя

14:03

Пожирав колишню очима: стосунки Ігоря Ніколаєва з дружиною зіпсувалися через бюст Наташі Корольової

14:02

Цунамі в Італії: землетрус у Туреччині може спричинити ще страшніші наслідкиВідео

13:59

Жінка, яка позбавила цноти принца Гаррі в 16 років, розповіла подробиці

13:47

Як подати папери на оформлення пенсії й не втратити частину грошей: експерти роз'яснили нюансВідео

13:45

Доведеться переглядати логістику: військовий експерт розповів, як Росія реагуватиме на GLSDBВідео

13:33

Уявила себе дівою: Любов Успенська попіарилася на славі Алли Пугачової

13:10

Наступ на Донбасі і "оборона" в Криму та Херсонщині: у ГУР назвали план Росії

12:59

900 загиблих і понад 5000 поранених: Туреччина приходить до тями після сильного землетрусуВідео

Реклама
12:46

"Отримають по морді, та все одно захочуть реваншу": РФ рушить на Київ, бо хоче його падіння – РезніковВідео

12:36

Для чого можна використовувати чайні пакетики: як заощадити і принести користь господарствуВідео

12:29

Росія в лютому наступатиме на сході і півдні, всю Україну захоплювати вже не ризикне - РезніковВідео

11:52

"Росіяни опиняться у пастці": звільнення Криму ще не буде закінченням війни – експертВідео

11:51

"Трапиться новий котел": тиждень буде гірким, до 24 лютого готується "пекло" - гороскоп для УкраїниВідео

11:49

Часник вимахає з кулак: головні секрети підгодівлі овоча під час посадки і росту

11:39

Благородний каштан та соковита мідь: як пофарбувати волосся кавовою гущею, щоб подружки ахнули

11:33

Зеленський ніжно привітав дружину з днем народження

11:31

Звільнення Резнікова з посади міністра оборони відклалиВідео

11:23

Найпотужніший землетрус за 84 роки: у Туреччині 912 людей загинули, поранено - 5385Відео

10:50

Криваві розбірки у Маріуполі: окупанти влаштували перестрілку між собоюВідео

10:21

Навіщо класти лавровий лист у взуття: багатьох здивує цей простий секрет

10:21

Окупанти Росії можуть піти в наступ в Луганській області після 15 лютого - ГайдайВідео

10:05

Прикривався посадою: патріарх Кирило шпигував для СРСР у Швейцарії – ЗМІВідео

10:03

Перший танк Leopard 2 для ЗСУ вже прибув до Польщі з КанадиВідео

09:45

Гороскоп на сьогодні 6 лютого 2023: Близнюкам - спокій, Дівам - розмови, а Рибам - серйозність

09:40

У кафе Донецька працівниці заспівали гімн України: їх змусили просити вибачення на камеру і звільнилиВідео

09:36

Загроза окупації Донбасу і виходу до Дніпра: Жданов зробив прогноз про провал планів окупантівВідео

09:35

Як викидати старі гаманці, щоби разом з ними не зникли гроші

09:05

Війська РФ посилилися на Куп'янському напрямку та Донбасі: Машовець пояснив дії ворогаВідео

Реклама
09:00

Україна отримає боєприпаси GLSDB, якими дістане до Криму – Сергій ГрабськийВідео

08:53

Операція НАТО "все виміряно і пораховано" і бездоріжжя в КремліПогляд

08:48

"Це єдине, що у нього є": російський опозиціонер сказав, чи готовий Путін зупинити війнуВідео

08:22

Чому в гостях не можна мити посуд: багато хто навіть не здогадується про це

07:57

Вторгнення РФ можна було уникнути: Резніков назвав умови

07:56

Завод в РФ і виробництво 6 000 БПЛА: Тегеран і Москва працюють над новим дроном-камікадзе - WSJВідео

07:13

Путін боїться ризикувати заради досягнення своїх цілей у війні проти України - ISWВідео

06:50

Чого боїться Путін: астролог назвав три головні фобії господаря Кремля, пов'язані з війноюВідео

06:31

Мета – окупація Донбасу: РФ готує масштабний наступ, ЗМІ назвали терміни

06:19

Вступ в ЄС "через два роки": чому завищені очікування лише шкодятьПогляд

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти