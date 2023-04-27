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Літо 2024 в Криму: гурт "Антитіла" дасть величезний концерт у Ялті

Юлія Куришко
27 квітня 2023, 12:54 оновлено 27 квітня, 12:54
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Відомий гурт "Антитіла" анонсував свій масштабний концерт у Ялті та розпочав продаж квитків на нього.
Літо 2024 в Криму: гурт 'Антитіла' дасть величезний концерт у Ялті
Гурт "Антитіла" виступить в Криму / скріншот: instagram.com/antytila_officia

Український гурт "Антитіла" спантеличив, порадувавши шанувальників несподіваною новиною.

Група анонсувала концерт у Криму, в місті Ялта. Музиканти вже відкрили продаж квитків на перше велике стадіонне шоу, яке відбудеться 23 липня 2024 року на стадіоні "Авангард".

"Антитіла". Ялта. Літо 2024! Так, вам не здалося. "Антитіла" оголошують концерт у Криму. В українському Криму. Ми відкриваємо передпродаж на перше велике стадіонне шоу в Ялті. 23 серпня 2024 року, стадіон "Авангард". Від першого дня російського вторгнення, взявши до рук зброю і перебуваючи на передовій, ми жодної секунди не сумнівалися у перемозі України. Ми завжди знали, настане день і ЗСУ повернуть контроль над Кримськими степами, Аюдагом, мисом Фіолент, Генуезькою фортецею та Ластівчиним гніздом (або просто Кримом). І ми обов'язково усі приїдемо туди з нашими коханими, дітьми та друзями", - йдеться в повідомленні гурту на офіційній сторінці в Instagram.

відео дня
Літо 2024 в Криму: гурт 'Антитіла' дасть величезний концерт у Ялті
"Антитіла" дадуть концерт у Ялті / скріншот: instagram.com/antytila_official

Учасники "Антитіл" висловлюють впевненість, що влітку 2024 року ми всі зможемо зібратися у вільній від російських окупантів українській Ялті та "прикрасити жовто-блакиттю, сучасною українською музикою усе Південне узбережжя Криму".

Нагадаємо, що відомий український співак, соліст гурту" Антитіла " Тарас Тополя, з перших днів війни пішов у ТРО захищати країну від російського агресора. Тополя зізнався, що ледь не загинув на фронті та потрапив під ракетний удар.

Варто додати, що Тарас Тополя, який зараз служить парамедиком на передовій, показав потужне фронтове відео. У ролику видно, як бійці б'ються з російськими окупантами і ведуть жорсткі перестрілки. Крім того, у відео добре можна розглянути те, як Тополя в якості парамедика рятує життя своїм побратимам.

Дивіться відео про те, як та коли ЗСУ можуть звільнити Крим:

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Ялта Антитіла новини Криму
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