Андрій Макаревич висміяв брехливі росЗМІ за допомогою старого єврейського анекдота

Андрій Макаревич розкритикував росЗМІ за допомогою старого анекдоту / instagram.com/mashinavremeniofficial

Російський музикант, поет-пісняр, співак і лідер групи Машина Времени Андрій Макаревич з насмішкою ставиться до російських ЗМІ та їхніх марних спроб очорнити його ім'я через антивоєнну позицію.

Факти про артиста, його висловлювання і роздуми регулярно перекручують, щоб виставити перед аудиторією не просто зрадником РФ, але також боягузом і зазнайкою.

На деякі такі пасажі Макаревич не реагує, деякі його смішать, а деякі виводять з себе. Втім, свою думку про військову політику Кремля музикант не змінює - немає і не буде виправдання війні і пропаганді, яка плавить мізки простих громадян.

На своїй сторінці в Facebook співак розповів старий єврейський анекдот, який нагадує йому нинішню ситуацію в ЗМІ.

"Незліченне, сильно авторизоване цитування обривків того, що я говорив (і не говорив) нагадує старий єврейський анекдот: Моня, а Бах-то - гівно! - Що, послухав? - Ні, мені Ізя наспівав!

Готовий битися об заклад, завтра напишуть: "Макаревич порівняв себе з Бахом!" Чим, звісно, образив росіян. Без цього приспіву вже ніяк", - з гіркою іронією зазначив артист.

Андрій Макаревич розкритикував росЗМІ за допомогою старого анекдоту / facebook.com/makarevichav

Раніше Андрій Макаревич висловився, чому росіянам, які вірять в пропаганду і б'ються за "гробові", які отримують за загиблих в Україні окупантів, потрібна термінова допомога медиків.

Також четверта дружина Андрія Макаревича, журналістка, бізнесвумен, гід і фотограф родом з Києва Ейнат Кляйн поділилася з шанувальниками кумедними подробицями з життя чотиримісячного Ейтана Макаревича - сина музиканта.

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