УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Андрій Хливнюк назвав єдиного російського артиста, з яким підтримує зв'язок

28 ноября 2022, 11:52

Лідер Бумбоксу назвав музиканта "живим і тверезим".

Андрій Хливнюк
Андрій Хливнюк назвав єдиного артиста з РФ, з яким продовжує спілкуватися / instagram.com/andriihorolski

Український музикант, лідер гурту Бумбокс та захисник України Андрій Хливнюк знає і культурний і бойовий фронт дуже добре. Тому сміливо може розмірковувати про наявність "хороших росіян" в російському шоу-бізнесі.

В інтерв'ю з Яніною Соколовою артист розповів, що не обірвав всі зв'язки з артистами російського походження. Одній людині він все ще довіряє і підтримує зв'язок.

Йдеться про російського репера Noize МС (Іван Алексєєв), який відкрито висловив антивоєнну позицію, і дає концерти по всьому світу, прибуток з яких віддає на потреби України. Хливнюк зазначає, що Алексєєв - чи не єдиний артист, якого не потрібно було переконувати в тому, що РФ напала на Україну. Репер не став захищати свою терористичну батьківщину, а тут же взявся за допомогу.

"Я продовжую дружити з Нойзіком Ванею. Тому що дуже чітко і відразу все зрозуміло стало йому. Він виявився живим, нормальним, тверезим чоловіком, який одразу сказав: "Усе зрозуміло. Це [чорт знає що - неценз.]. Усі збожеволіли. Треба бігти та збирати гроші, щоб допомогти вам", - розповідає Хливнюк.

Раніше стало відомо, що російський музикант-опозиціонер Іван Алексєєв (він же Noize МС), з 2014 року активно підтримує Україну, отримав звання "іноагента" РФ. Сам Нойз цю новину прокоментував з іронією.

Також стало відомо, що українська модель і ведуча, беззмінна зірка шоу Світське життя Катя Осадча отримала нагороду від Національної поліції за її волонтерську роботу.

Інші новини:

шоу-бізнес Андрій Хлывнюк Хлывнюк Noize MC новини шоу бізнесу
Реклама
Поддержите Главред

Останні новини

12:21

Ігор Кондратюк показав, як зараз виглядає його будинок після березневого обстрілу

12:04

"Заморозити війну і навесні-влітку почати знову": експерти пояснили, навіщо Кремлю блекаут в Україні

11:52

Андрій Хливнюк назвав єдиного російського артиста, з яким підтримує зв'язок

11:26

5 секретів ідеального Олів'є на Новий рік, про які ніхто не знав: старовинний рецепт салатуВідео

11:20

"Путін не вкраде Різдво": Кличко відповів, як Київ проведе новорічні свята і чи буде ялинка

Реклама
11:14

КРАІЛ взялася за "дочок" 1xBet в Україні: триває тотальна перевірка

11:02

Газпром раптом відмовився від звинувачень на адресу України і "передумав" скорочувати транзитВідео

11:00

Зенітно-ракетний взвод ЗСУ отримав позашляховик за сприяння Favbet Foundation

10:57

США можуть передати Україні високоточні снаряди радіусу дії до 150 км - Reuters

10:45

"РФ готується атакувати": у ЗСУ попередили про загрозу масових обстрілів і назвали терміниВідео

10:23

Розкішна краса мудрих дам: найкращі та найгірші відтінки помади для жінок 50+

10:10

Україні потрібна потужна ППО, щоб країна не занурилася в темряву - стратег Міноборони АвстріїВідео

10:00

"Сісти за стіл і шукати компроміс": Лукашенко просить Київ почати переговори з РФ без попередніх умов

10:00

Гороскоп таро на тиждень 28 листопада - 4 грудня: Овнам - розвиток інтуїції, а Козерогам - успіх

09:52

"Відключення світла у Києві можуть тривати аж до весни": Кличко назвав основну проблемуВідео

09:45

Як вибрати стиглий ананас: 4 поради, як купити найсмачніший і соковитий фрукт

09:24

Варто запастися їжею та водою: Кличко розповів, чи буде евакуація з Києва в разі блекауту

09:02

Дальність з повітря - 60 км: Британія передала Україні новітні високоточні ракети Brimstone 2Відео

09:00

Гороскоп на тиждень 28 листопада-4 грудня 2022: Левам - лікування, Терезам - труднощі, Рибам робота

08:59

"Відчувають наближення ЗСУ": окупанти вивезли з Нової Каховки усіх колаборантівВідео

Реклама
08:57

Вихід з блекаутов взагалі є?Погляд

08:49

"В наших інтересах, щоб Україна перемогла": Столтенберг зробив важливу заяву про війну в Україні

08:30

Портативний генератор: як купити без розмитнення і не помилитися з виборомВідео

08:21

З приходом зими у військ Путіна в Україні додасться проблем – військовий аналітик

08:20

"Тепер РФ використовує лише масовані атаки": Жданов попередив про новий обстрілВідео

08:00

У Росії вистачить запасу ракет на 2-3 атаки, потім удари можливі не раніше весни - СвітанВідео

07:45

"Нічого не знаємо, до побачення": на Тернопільщині матір з дитиною прогнали з пункту обігрівуВідео

07:44

"Будемо підтримувати, скільки потрібно": Сунак допускає збільшення військової допомоги Україні - ЗМІ

07:40

Гороскоп на сьогодні 28 листопада: Близнюкам - сварки і конфлікти, а Терезам - дивацтва

07:16

Путінський генерал назвав нові цілі для ракетних ударів РФ по УкраїніВідео

06:58

Гороскоп на грудень 2022 для Терезів: одужання, нова робота і весілляВідео

06:40

ЗСУ можуть закріпитися на Кінбурнській косі та продовжити контрнаступ у Херсонській області - ISW

06:14

Не марно на техніці ЗСУ намальовані хрестиПогляд

04:00

"Відпрацьовано з часів СРСР": експерт розповів, як саме можуть ліквідувати ЛукашенкаВідео

03:40

"Втрати будуть дуже сильними": що чекає Україну в грудні - гороскопВідео

03:20

Неможливо смачний і дуже простий салат Зимова птиця: рецепт на Новий рік 2023Відео

02:42

Наталя Могилевська кокетливо оголилася в домашньому халатику

02:10

В Україну йде Erik: синоптики попередили про арктичний холодВідео

01:35

Важливо знати кілька правил: скільки зберігається квашена капуста і як "продовжити її життя"

01:33

Росіяни "заплювали" Волочкову за фото з донькоюВідео

Реклама
01:25

ЗСУ розгромили ворожий об’єкт у Сватовому: там були 70 окупантівВідео

00:51

Прикмети на 28 листопада: які 5 речей суворо заборонено порушувати в особливий деньВідео

27 листопада, неділя
23:59

"Дреди і сережка в носі": мама Меган Маркл дивує зовнішнім виглядом королівську сім'юВідео

23:33

Україна готує важливі кроки щодо зміцнення оборони: Зеленський назвав найгарячішу точкуВідео

23:04

Скандал з Кличком не вщухає: Арахамія дав меру тиждень на "усунення помилок"Відео

22:41

Росія готує новий удар: Зеленський попередив українців про складний тижденьВідео

22:11

До весни ЗСУ здобудуть нову перемогу: РФ розуміє свою поразку і торгується за ціну - АрестовичВідео

22:02

Екстрені відключення світла в Україні: коли повернуть планові графікиВідео

21:18

Росія виводить свої війська з Білорусі: у Генштабі розповіли, куди їх подінутьВідео

21:18

"Терор цивільних міст під оплески Z-пропаганди": Подоляк про ракетні атаки РФВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Свята
Трійця 2023Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять