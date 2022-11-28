Андрій Хливнюк назвав єдиного російського артиста, з яким підтримує зв'язок

Андрій Хливнюк назвав єдиного артиста з РФ, з яким продовжує спілкуватися / instagram.com/andriihorolski

Український музикант, лідер гурту Бумбокс та захисник України Андрій Хливнюк знає і культурний і бойовий фронт дуже добре. Тому сміливо може розмірковувати про наявність "хороших росіян" в російському шоу-бізнесі.

В інтерв'ю з Яніною Соколовою артист розповів, що не обірвав всі зв'язки з артистами російського походження. Одній людині він все ще довіряє і підтримує зв'язок.

Йдеться про російського репера Noize МС (Іван Алексєєв), який відкрито висловив антивоєнну позицію, і дає концерти по всьому світу, прибуток з яких віддає на потреби України. Хливнюк зазначає, що Алексєєв - чи не єдиний артист, якого не потрібно було переконувати в тому, що РФ напала на Україну. Репер не став захищати свою терористичну батьківщину, а тут же взявся за допомогу.

"Я продовжую дружити з Нойзіком Ванею. Тому що дуже чітко і відразу все зрозуміло стало йому. Він виявився живим, нормальним, тверезим чоловіком, який одразу сказав: "Усе зрозуміло. Це [чорт знає що - неценз.]. Усі збожеволіли. Треба бігти та збирати гроші, щоб допомогти вам", - розповідає Хливнюк.

Раніше стало відомо, що російський музикант-опозиціонер Іван Алексєєв (він же Noize МС), з 2014 року активно підтримує Україну, отримав звання "іноагента" РФ. Сам Нойз цю новину прокоментував з іронією.

Також стало відомо, що українська модель і ведуча, беззмінна зірка шоу Світське життя Катя Осадча отримала нагороду від Національної поліції за її волонтерську роботу.

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