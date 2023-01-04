Анатолій Анатоліч жорстко принизив Валерія Меладзе після його виправдання за слова 'Слава Україні'

Шоумен в гострих виразах визнав Меладзе самим боягузливим грузином.

Анатолій Анатоліч назвав Валерія Меладзе боягузом за виправдання через підтримку України / instagram.com/anatoliyanatolich, instagram.com/meladzevalerian

Український ведучий Анатолій Анатоліч висловив свою думку щодо конфлікту, який нещодавно розвернувся навколо російського співака грузинського походження Валерія Меладзе.

На вечірці в Дубаї артист, який на початку повномасштабної війни в Україні одним з перших висловився проти проведення "спецоперації", відповів на українське вітання "Слава Україні".

Після цього Меладзе випустив пост-виправдання, в якому прийняв позицію "голуба миру", назвав війну "конфліктом", а росіян та українців "улюбленими народами".

Такий поспішний жест у спробах відбілити себе перед російським глядачем ведучому Анатолію Анатолічу здався верхом боягузтва. На своїй сторінці в Instagram шоумен опублікував вибачливу промову Меладзе з їдкою припискою.

"Бути Валєрою Меладзе - це називати війну Конфліктом, Антагонізмом чи навіть спецоперацією. Я, як і Валєра, не хочу нікого ненавидіти, просто зневажаю тих, хто є не тим, ким хоче здаватися. Валєра - найссиклівіший грузин, якого я знаю", - пише Анатоліч.

Валерій Меладзе виправдався перед російськими фанатами / instagram.com/anatoliyanatolich

Раніше балеруна з Херсона, зрадника України і путінського посіпака Сергія Полуніна "скасували" в престижних театрах зі світовим ім'ям через його продажну позицію щодо війни в Україні.

Також стало відомо, що латиська співачка Лайма Вайкуле, на знак протесту проти військової політики РФ і війни в Україні, вирішила відмовитися від російської мови.

Інші новини: