УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Анатолій Анатоліч жорстко принизив Валерія Меладзе після його виправдання за слова "Слава Україні"

4 січня 2023, 16:40
Шоумен в гострих виразах визнав Меладзе самим боягузливим грузином.
Анатолій Анатоліч, Валерій Меладзе
Анатолій Анатоліч назвав Валерія Меладзе боягузом за виправдання через підтримку України / instagram.com/anatoliyanatolich, instagram.com/meladzevalerian

Український ведучий Анатолій Анатоліч висловив свою думку щодо конфлікту, який нещодавно розвернувся навколо російського співака грузинського походження Валерія Меладзе.

На вечірці в Дубаї артист, який на початку повномасштабної війни в Україні одним з перших висловився проти проведення "спецоперації", відповів на українське вітання "Слава Україні".

Після цього Меладзе випустив пост-виправдання, в якому прийняв позицію "голуба миру", назвав війну "конфліктом", а росіян та українців "улюбленими народами".

Такий поспішний жест у спробах відбілити себе перед російським глядачем ведучому Анатолію Анатолічу здався верхом боягузтва. На своїй сторінці в Instagram шоумен опублікував вибачливу промову Меладзе з їдкою припискою.

"Бути Валєрою Меладзе - це називати війну Конфліктом, Антагонізмом чи навіть спецоперацією. Я, як і Валєра, не хочу нікого ненавидіти, просто зневажаю тих, хто є не тим, ким хоче здаватися. Валєра - найссиклівіший грузин, якого я знаю", - пише Анатоліч.

Анатолій Анатоліч жорстко принизив Валерія Меладзе після його виправдання за слова 'Слава Україні'
Валерій Меладзе виправдався перед російськими фанатами / instagram.com/anatoliyanatolich

Раніше балеруна з Херсона, зрадника України і путінського посіпака Сергія Полуніна "скасували" в престижних театрах зі світовим ім'ям через його продажну позицію щодо війни в Україні.

Також стало відомо, що латиська співачка Лайма Вайкуле, на знак протесту проти військової політики РФ і війни в Україні, вирішила відмовитися від російської мови.

Інші новини:

шоу-бізнес Анатолій Анатоліч Валерій Меладзе новини шоу бізнесу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

16:40

Анатолій Анатоліч жорстко принизив Валерія Меладзе після його виправдання за слова "Слава Україні"

16:33

Як прати пуховик у пральній машині: 5 головних правил, щоб не угробити дорогу вам річ

16:28

Лукашенко міг надурити Путіна з тестами на ковід: хакери злили даніВідео

16:21

Найсвітліший день місяця: прикмети на 6 січня та що не можна робити в Святий вечірВідео

16:11

Розвідали та потужно вдарили: у ЗСУ розкрили деталі знищення сотень окупантів у МакіївціВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

15:59

"Від Криму до Донбасу": навесні ЗСУ підуть у найгарячіший контрнаступ - БудановВідео

15:43

Путін став посміховиськом через фіаско в Україні, на РФ чекає "трансфер сили" – БудановВідео

15:36

Голос країни та Андрій Мацола передали військовим обладнання, кошти на яке зібрано у 12 сезоні шоу

15:36

12 страв на Різдво 2023, які принесуть вам успіх: найпростіші і легкі рецептиВідео

Реклама
15:03

Бойфренд Наді Дорофєєвої натякнув на вагітність співачки: "Почули мої плани"

14:58

РФ перекидає на північ Криму нові військові підрозділи: в ГУР пояснили плани КремляВідео

14:58

Путін може виклянчити військову допомогу у 2-3 країн, але все не так просто - ОгризкоВідео

14:51

На Запоріжжі потужний приліт знищив комендатуру РФ до руїн: окупанти рахують втратиВідео

14:46

Євген Хмара знімає кліп у тунелі київського метрополітену у супроводі оркестру ЗСУВідео

14:44

ЗРК Patriot розгорнуть в Україні у максимально стислі терміни: Кулеба зробив важливу заявуВідео

14:25

Можна залучити неприємності одним рухом: прикмети на 5 січня, які ніколи не порушувалиВідео

14:18

Війська РФ перегруповуються в Запорізькій області і побоюються удару ЗСУ по Мелітополю - АрестовичВідео

14:15

Потужна пожежа в Сибіру: партизани зупинили військові ешелони РФ - ГУРВідео

14:03

Армія РФ втрачає 80% зі своїх штурмових груп під Бахмутом – нацгвардієцьВідео

13:23

"Злочинний вулик треба зруйнувати": Кулеба закликав українців допомогти вигнати РФ з Радбезу ООНВідео

Реклама
13:22

"В РФ цар не може програти": для закінчення війни потрібно тиснути на оточення Путіна – дипломатВідео

13:07

Чому не можна вдома тримати грошове дерево: є ризик отруїтисяВідео

13:00

Гороскоп на завтра 5 січня: у Скорпіонів відкриються таланти, Тельцям доведеться тримати почуття

12:51

Великий секрет маленького насіння: 4 способи смачно використати насіння льону для залізного здоров'я

12:47

Як зробити вдома ідеальний порядок: 3 секрети, які дозволять забути про постійні прибирання

12:43

Нові батареї ППО Patriot, NASAMS і IRIS-T для ЗСУ: Кулеба розповів про переговориВідео

12:15

Загроза удару з трьох напрямків: експерт розкрив сценарій нового наступу РФВідео

12:00

Гороскоп на сьогодні 4 січня: Левам - знайомства, Терезам - конфлікти, Водоліям - несподівані сюрпризиВідео

12:00

У 2023 році на режим Путіна чекатиме землетрус, який він може не пережити - ОгризкоВідео

11:57

Вдарили по ворогу і поставили прапор: Арестович розповів про успіхи ЗСУ на Великому ПотьомкінськомуВідео

11:53

РФ імовірно завдасть ракетного удару по Україні на Різдво 2023 - ОК ПівденьВідео

11:49

Рогозін відправив Макрону осколок зі свого хребта і звинуватив НАТО у "воєнних злочинах"Відео

11:48

Опорник окупантів стерли в порошок: під Бахмутом ЗСУ підірвали позиції РФВідео

11:10

РФ не обстрілює Україну Кинджалами: у розвідці пояснили, чому окупанти бережуть гіперзвукові ракети

11:04

Росія очікує на нову партію дронів-камікадзе з Ірану: в ГУР розповіли деталіВідео

10:59

Уряд не скасував Prozorro, правила торгів змінені тимчасово через блекаути - міністр економіки Свириденко

10:57

"Дешевий сировинний придаток": після перемоги ЗСУ Китай захопить ресурси РФ - експертВідео

10:25

Загроза ракетного удару: у ГУР назвали ймовірні терміни нової масованої атаки РФВідео

10:00

Росія може піти в наступ на Донбасі, Запоріжжі і "помацати" Харківщину - АрестовичВідео

09:56

Гороскоп Таро на січень 2023: Ракам - багато роботи, Левам - випробування, Дівам - розчаруванняВідео

Реклама
09:54

Відрубали пальці та вбили: окупанти на Херсонщині жорстоко закатували українцяВідео

09:30

Що буде, якщо їсти кожен день апельсини і яка користь від фруктів

09:08

У Байдена розкрили плани РФ щодо України: ворог не прагне діалогу і хоче анексувати територіїВідео

09:00

Бої в Криму і вихід на кордони 1991 року: чого чекати від подій на фронті в 2023-му

08:58

Путін планує мобілізувати на війну 2 млн росіян: в армії РФ створюють загороджувальні загониВідео

08:38

У місцевих тремтіли вікна: в окупованому Севастополі прогриміли вибухи

08:28

ЗСУ підірвали бази та склади РФ на Запоріжжі: знищено та поранено 260 окупантівВідео

08:24

США та Ізраїль обговорили, як заблокувати постачання дронів з Ірану до РосіїВідео

08:01

Вступ до ЄС та НАТО у 2023 році авансом: чи повторить Україна шлях Болгарії та РумуніїПогляд

07:57

Пригожин визнав, що війська РФ не можуть захопити Бахмут - ISW

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тиждень
Свята
Трійця 2023Календар 2023Великдень 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти