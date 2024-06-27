Співачка Алсу відзначила свій день народження і показала фотографію найближчих їй людей, серед яких немає її чоловіка Яна Абрамова.

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Співачка Алсу прокоментувала розлучення / Колаж Главред, фото Instagram/alsou_a

Російська співачка Алсу, яка розлучається зі своїм чоловіком-бізнесменом Яном Абрамовим, відзначила свій день народження і показала фотографію найближчих їй людей, серед яких немає її чоловіка Яна Абрамова.

На своїй сторінці в Instagram співачка показала свого молодшого сина Рафаеля і доньок - Мікеллу і Сафіну. Алсу підкреслила, що поруч із нею її сім'я, маючи на увазі дітей, написала вона.

"Життя прекрасне, я вчуся цінувати кожну його мить. Ні про що не шкодую - кожна подія, яка відбувається в моїй долі, несе певний сенс, робить мене сильнішою, розумнішою, упевненішою і мудрішою. Я проживаю свій найкращий вік і тепер точно розумію свої бажання, цілі", - поділилася Алсу.

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Вона також подякувала своїм батькам і дітям та зізналася, що відчуває абсолютне щастя. "Попереду багато цікавого! По-справжньому тепер розумію фразу "В ** років життя тільки починається!" - поділилася Алсу.

Хто така Алсу Алсу Абрамова - російська співачка, телеведуча, актриса. Відома мононімно як Алсу. За даними Вікіпедії, вона заслужена артистка РФ, народна артистка Республіки Татарстан, народна артистка Республіки Башкортостан. Артист ЮНЕСКО в ім'я миру, але продовжує мовчати про напад Росії на Україну.

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Нагадаємо, раніше російська співачка Алсу, яка також як і багато зірок мовчить про війну в Україні, вперше засвітила на відео свого сина Рафаель, якого вона приховує від публіки майже 7 років.

Раніше також російськіЗМІ розсекретили причину розлучення російської співачки Алсу Абрамової з її чоловіком Яном. Алсу була незадоволена своїм чоловіком уже давно. На тлі чуток про зради Абрамова, він практично не жив удома, а з'являвся там "наїздами".

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