Альона Вінницька розповіла, чому розлучалася з чоловіком і чим це закінчилося

Українська співачка Альона Вінницька рідко з'являється в публічному просторі.

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Альона Вінницька розповіла про стосунки / Колаж Главред, фото Instagram/https://www.instagram.com/p/BV7ppOgDW5z/

Українська співачка та ексучасниця гурту "ВІА Гра" Альона Вінницька розповіла, чому розлучилася зі своїм чоловіком.

Як заявила вона в інтерв'ю " Обозревателю", настав час, коли парі просто необхідно було побути окремо, тому що вони дуже давно разом.

"Почали зустрічатися з вісімнадцяти років - ще дітьми, за великим рахунком. І я думаю, нам потрібно було розібратися в собі та своїх стосунках. Але хочу сказати, що дуже далеко ми одне від одного не віддалялися. Він дуже любить мою маму, свою тещу, - і це взаємно. А потім, не забувайте, що в нас спільна справа. Концертна діяльність і звела нас знову-таки разом", - поділилася вона.

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Співачка також додає, що її стосунки з чоловіком настільки незвичайні, що можна про це записати окреме інтерв'ю.

Хто така Альона Вінницька? Альона Вінницька - українська співачка, композиторка, авторка пісень і телеведуча. Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" (2000-2003). Ведуча програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

У 2014 році взяла участь у зйомці для благодійного календаря "Щирі", присвяченого українському національному костюму та його популяризації. Усі кошти від реалізації календаря було передано на допомогу пораненим бійцям АТО до Київського військового госпіталю та центру волонтерства Українського католицького університету "Волонтерська Сотня".

"Скажу так: що більше спільних проектів у нас з'являється, то ближчими стаємо одне до одного. Зараз активно занурилися в соціальну діяльність. Наш благодійний фонд зайнявся програмою психологічного відновлення та освіти ветеранів російсько-української війни, яку ми назвали "Нова перспектива". Цю програму створили у співпраці з КНУ ім. Шевченка та Державною службою зайнятості", - поділилася вона.

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