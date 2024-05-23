Олександр Усик зніметься в голлівудському кіно зі "Скелею" Джонсоном

На українського чемпіона очікує нова перемога світового рівня.

https://glavred.net/stars/aleksandr-usik-snimetsya-v-gollivudskom-kino-so-skaloy-dzhonsonom-10567418.html Посилання скопійоване

Олександр Усик новини - Усик зіграє в біографічній драмі з Дуейном Джонсоном / колаж: Главред, фото: instagram.com/usykaa, ua.depositphotos.com

Після завоювання титулів абсолютного чемпіона світу з боксу і найкращого боксера світу в кар'єрі українського боксера Олександра Усика почався новий етап - підкорення Голлівуду. Спортсмену запропонували роль в автобіографічній драмі "Smashing Machine" ("Нищівна машина"). Про це повідомляє популярний кіноресурс IMDb.

Фільм буде присвячений життю та кар'єрі бійця UFC Марка Керра. Його на екрані втілить популярний голлівудський актор Дуейн 'Скеля' Джонсон.

Олександру Усику дісталася роль українського професійного кікбоксера і чемпіона світу з кікбоксингу за версією IAKSA Ігоря Вовчанчина. У житті Керр і Вовчанчин провели два бої, обидва з яких виграв українець. Передбачається, що стрічка вийде на екрани вже 2025 року.

відео дня

Варто зазначити, що "Нищівна машина" - не перша робота Олександра Усика в кіно. Боксер брав участь в українських проєктах - "Правило бою" (камео), "Папаченко" тощо.

Хто такий Олександр Усик? Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

Що таке IMDb? Internet Movie Database - найбільша у світі база даних про кінематограф. Заснована в жовтні 1990 і містить інформацію про понад 6.5 мільйонів кінофільмів, мультфільмів, серіалів, а також понад 10.5 мільйонів статей про особистостей, так чи інакше пов'язаних зі світом кінематографу - режисерів, акторів, сценаристів тощо.

Голлівуд - останні новини:

Раніше ілюзіоніста Девіда Копперфільда звинуватили в сексуальних домаганнях. Його жертви стверджують, що їм нібито на той момент було менше 18 років.

Також у ЗМІ потрапило фото розповнілого і огрядного Тома Круза. 61-річну голлівудську зірку застукали папараці під час відпочинку на пляжі Форментор на Майорці в Іспанії.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред