8 років без Кузьми Скрябіна: у річницю смерті мама артиста озвучила нову теорію про ДТП

Ольга Кузьменко відмовляється вірити, що смерть Кузьми - безглузда випадковість.

Ольга Кузьменко, мати Кузьми Скрябіна, розповіла, чому переконана, що його смерть - не нещасний випадок / Скріншот

Сьогодні 8 років, як не стало Андрія Кузьменка - музиканта, лідера гурту Скрябін, письменника, продюсера та популяризатора української культури. І за життя, і після смерті артист - голос свободи та честі нашого народу.

Всенародна любов і бажання віддати шану українській легенді спонукали ведучого Олексія Суханова створити фільм-інтерв'ю про Кузьму Скрябіна. Серед інших він взяв інтерв'ю у матері музиканта Ольги Михайлівни Кузьменко.

Жінка переконана, що смерть її сина не була нещасним випадком, а ДТП було ретельно спланованою акцією. Кузьма критикував владу не підбираючи слів і виразів (чого тільки вартий його "Лист до президентів"), і Ольга Михайлівна вважає, що Кузьменко просто "прибрали".

Так Суханову вона розповіла, що через кілька тижнів після смерті музиканта до неї прийшла військовослужбовиця ЗСУ, яка управляє дронами. "Їхні офіцери, там же IT-фахівці, намалювали таку схему. Вона мені показала свою руку, і таку присоску приклеюють туди, куди потрібно. І тоді центр управління безпілотниками відключає електричний пристрій. А Toyota Sequoia була повністю на електроніці, тому вони просто відключили її. Вона (військовослужбовиця - прим. редактора) каже: "Ми вважаємо, що поки машина стояла, присоску цю поставили", - поділилася мама Кузьми.

Ця версія з дистанційним відключенням електроніки в машині, на якій розбився артист, збігається зі словами пасажирки, яка була в автомобілі на момент ДТП - вона говорила, що електронна приладова панель перед зіткненням ніби сказилася, а кермо виявилося заблокованим, тому Кузьменко хоч і бачив, що мчить на молоковоз, але згорнути не зміг.

Раніше українські музиканти, в числі яких Олександра Зарицька, Наталія Могилевська, група Скрябін, Фагот з ТНМК, Руслана, виконали пісню Андрія Кузьменка Місця щасливих людей, переробивши її під сучасні реалії.

Також Ольга Михайлівна розповіла зворушливу історію, яка сталася під час похорону Кузьми Скрябіна - як він посмертно отримав подяку від українських солдатів.

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