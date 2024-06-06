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64-річний Тігіпко увосьме став батьком: перші кадри, ім'я та стать немовляти

Анна Підгорна
6 червня 2024, 14:27
359
У Мережі з'явилося відео з новим членом сім'ї Тігіпко-Зіневич.
Алла Зіневич і Сергій Тігіпко з дітьми
Алла Зіневич народила Сергію Тігіпку доньку - ім'я та перші кадри з немовлям / колаж: Главред, фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

39-річна модель, блогерка і бізнесвумен Алла Зіневич на День святого Валентина оголосила, що чекає на четверту дитину від свого чоловіка - 64-річного українського підприємця і політичного діяча Сергія Тігіпка. Наприкінці травня з'ясувалося, що у пари буде дівчинка.

Сьогодні Зіневич у своєму блозі в Instagram повідомила, що її донька з'явилася на світ ще першого червня. Народжувала дружина Тігіпка в Україні, дівчинку назвали Юліанною.

Щаслива мама опублікувала ніжний ролик, на якому вона спершу позує з вагітним животиком на останніх термінах біля колиски, а потім у ліжечку з'являється немовля.

відео дня

До появи Юліанни Тігіпко і Зіневич уже виховували трьох синів. Загалом у бізнесмена і політика тепер вісім дітей від трьох шлюбів.

Дивіться перше відео з новонародженою донькою Сергія Тігіпка від Алли Зіневич:

Стосунки Алли Зіневич і Сергія Тігіпка

Сергій Тігіпко був вдруге одружений, коли познайомився з Аллою Зіневич. Він жив на дві сім'ї - з Вікторією Лопатецькою політик розлучився, коли Зіневич уже народила від нього трьох синів. Про свої стосунки Зіневич і Тігіпко заявили лише 2021 року - спільним публічним виходом. У лютому 2024 року жінка повідомила, що чекає від чоловіка четверту дитину.

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