64-річний Тігіпко увосьме став батьком: перші кадри, ім'я та стать немовляти

39-річна модель, блогерка і бізнесвумен Алла Зіневич на День святого Валентина оголосила, що чекає на четверту дитину від свого чоловіка - 64-річного українського підприємця і політичного діяча Сергія Тігіпка. Наприкінці травня з'ясувалося, що у пари буде дівчинка.
Сьогодні Зіневич у своєму блозі в Instagram повідомила, що її донька з'явилася на світ ще першого червня. Народжувала дружина Тігіпка в Україні, дівчинку назвали Юліанною.
Щаслива мама опублікувала ніжний ролик, на якому вона спершу позує з вагітним животиком на останніх термінах біля колиски, а потім у ліжечку з'являється немовля.
До появи Юліанни Тігіпко і Зіневич уже виховували трьох синів. Загалом у бізнесмена і політика тепер вісім дітей від трьох шлюбів.
Дивіться перше відео з новонародженою донькою Сергія Тігіпка від Алли Зіневич:
Стосунки Алли Зіневич і Сергія Тігіпка
Сергій Тігіпко був вдруге одружений, коли познайомився з Аллою Зіневич. Він жив на дві сім'ї - з Вікторією Лопатецькою політик розлучився, коли Зіневич уже народила від нього трьох синів. Про свої стосунки Зіневич і Тігіпко заявили лише 2021 року - спільним публічним виходом. У лютому 2024 року жінка повідомила, що чекає від чоловіка четверту дитину.
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