59-річна Демі Мур засвітилася в обіймах нового коханця з "диявольським почуттям гумору"

Демі Мур зустрічається з шеф-кухарем Деніелом Хеммом / instagram.com/demimoore

59-річна голлівудська актриса Демі Мур перестала приховувати свого нового обранця - фотографії з молодшим на 13 років бойфрендом артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Ним виявився 46-річний швейцарський шеф-кухар Деніел Хемм. Таблоїди повідомляють, що пара познайомилася через спільних знайомих і почуття спалахнули миттєво, так як їх об'єднує дуже схоже "диявольське почуття гумору" і пристрасть до подорожей.

Хемм свого роду вундеркінд - свою першу зірку Мішлен він заробив, коли йому ще не виповнилося 24 роки. Зараз він є власником і шеф-кухарем одного з кращих ресторанів світу - Eleven Madison Park в Нью-Йорку. До слова, це - перший заклад у світі з абсолютно веганським меню, яке має три зірки Мішлен. Хемм розлучений, у нього, як і у Мур, троє дітей.

Актриса і кулінар почали з'являтися, як друзі, на світських заходах з кінця березня 2022 року. Нещодавно в соціальних мережах Мур опублікувала фотографії, на яких позує в обіймах коханого.

Демі Мур, зірка фільмів Привид, Червона Буква, Стриптиз і Солдат Джейн, була одружена тричі: з рок-зіркою Фредді Муром (1980-1985 рр), з актором Брюсом Віллісом (1987-2000 рр), і за актором Ештоном Кутчером (2005-2013 рр).

Демі Мур зустрічається з шеф-кухарем Деніелом Хеммом / instagram.com/demimoore

читайте такожВсесвітньо відома група BTS оголосила про розпад-головні південнокорейські "айдоли" більше не разом

Раніше 63-річна поп-королева Мадонна представила громадськості свого молодого коханця лише через півтора місяці після розставання з 27-річним партнером.

Інші новини: