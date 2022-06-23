52-річна Дженніфер Лопес показала обличчя без макіяжу і фільтрів

Дженніфер Лопес без макіяжу - як виглядає артистка / instagram.com/jlo

Американська акторка, співачка і бізнесвумен Дженніфер Лопес не зациклена на власній зовнішності, як більшість багатих і знаменитих. 52-річна артистка вміє приймати себе такою, яка вона є, а тому не боїться показувати себе на багатомільйонну аудиторію фанатів абсолютно без макіяжу.

Такий впевненості в собі позаздрить практично кожна жінка. Джей Ло не тільки публікує в своєму блозі побутові кадри, але і використовує їх в якості рекламної кампанії для своїх б'юті-продуктів.

На її робочій сторінці в Instagram з'явилося відео засобів для догляду за обличчям, на якому Лопес постала перед шанувальниками а-ля натюрель.

Артистка без краплі макіяжу, в одному рушнику, що прикриває оголене тіло, і гладко прибраним волоссям постала перед своєю аудиторією. Еталонна красуня, якою захоплюються по всій земній кулі, виявилася далекою від ідеалу. Однак ні дуже високе чоло, ні злегка відстовбурчені вуха не псують Джей Ло, яка виявилася прекрасною навіть у своїй недосконалості.

Дженніфер Лопес без макіяжу - як виглядає артистка / instagram.com/jlobeauty

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Раніше американська співачка і акторка Дженніфер Лопес представила свою 14-річну дочку (за народженням) Еммі Марібель Муньіс, як гендерно нейтральну особистість.

Відкрилася з нового боку і Кендалл Дженнер - найдорожча супермодель у світі показала свою справжню фігуру без фотошопу і фільтрів.

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