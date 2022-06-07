Одягнена лише в піну Дженніфер Лопес поділилася своїм секретом щастя

Він виявився досить простим, особливо якщо ти лежиш без одягу в гарячій ванній.
Американська акторка, співачка і бізнесвумен Дженніфер Лопес показала фанатам досить інтимний момент свого повсякденного життя. Незважаючи на статус культової особистості в американській поп-культурі, вона все ж жива істота з нормальними людськими потребами.
Джей Ло не досягла б таких неймовірних висот, якби у неї не було її шаленої працьовитості. При цьому артистка точно знає, як правильно розслаблятися.
На своїй сторінці в Instagram Лопес виклала знімок, який ідеально ілюструє поняття особистого часу для себе і маленьких щоденних радощів.
У кадрі вона з'явилася без косметики, з безладним пучком на голові і абсолютно оголеною. "Щастя - це довга гаряча ванна з піною (навіть якщо тобі терміново потрібно зателефонувати)", - підписала знімки артистка.
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Раніше екс"перчинка", 48-річна британська співачка і дизайнерка Вікторія Бекхем похвалилася витонченою фігуркою в міні-спідниці.
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