22-річна "пампушка з Відчайдушних домогосподарок" уперше стане мамою

Медісон Де Ла Гарза показала свої вагітні фото та розповіла, коли малюк з'явиться на світ.

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Хуаніта Соліс з Відчайдушних домогосподарок Медісон Де Ла Гарза вагітна первістком / колаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com/maddelagarza

Американська акторка, режисерка та сценаристка Медісон Де Ла Гарза набула популярності завдяки ролі Хуаніти Соліс - старшої доньки Габріель Соліс у серіалі "Відчайдушні домогосподарки". Наразі 22-річна артистка не тільки планує позбутися свого дитячого амплуа і знайти свій унікальний голос у світі кінематографа, а й готується стати матір'ю.

Про це Де Ла Гарза повідомила у своєму блозі в Instagram. Примітно, що Медісон вдалося приховувати вагітність протягом практично всього терміну.

Так акторка опублікувала свої вагітні фото з дуже великим животиком, і повідомила, що малюк з'явиться на світ вже в жовтні 2024 року. Батьком її первістка став її бойфренд - актор Раян Мітчелл.

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У підписі до зворушливих знімків Де Ла Гарза ніжно звертається до свого обранця: "О, Раяне, як я тебе кохаю. Дякую, що здійснив усі мої мрії. Малюк Мітчелл з'явиться 10.24".

У коментарях шанувальники Медісон вітають її з майбутнім потомством та просять назвати дитину, якщо буде дівчинка, на честь її персонажа з "Відчайдушних домогосподарок" - Хуанітою.

Хуаніта Соліс з Відчайдушних домогосподарок Медісон Де Ла Гарза вагітна первістком / колаж: Главред, фото: instagram.com/maddelagarza

Що таке "Відчайдушні домогосподарки"? Відчайдушні домогосподарки - американський телесеріал виробництва ABC Studios. Його знімали з 2004 по 2012 рік - за цей час вийшло 180 серій (8 сезонів). В основі сюжету - життя чотирьох подруг-домогосподарок в американському передмісті. Голос за кадром належить їхній п'ятій подрузі, яка на початку історії вчинила самогубство. Вона ж є оповідачем про пригоди головних героїнь.

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