2-річна донька ексВіагри Дімопулос душевно заспівала"Ой у лузі"

Санта Дімопулос і її дочка Софія / Instagram

Українська поп-співачка, колишня учасниця гьорлз-банда "ВІА Гра" Санта Дімопулос показала, як її 2-річна донька Софія виконує народну композицію "Ой у лузі червона калина". Відео дівчина виклала на свою сторінку в Instagram.

Дімопулос каже, що "Ой у лузі" ‒ улюблена пісня її дочки. Перед підписниками дівчини Софія постала в білому сарафані з квітковим принтом. Малеча намагалася чітко і розбірливо вимовляти всі слова в пісні

Буквально в перші години публікації зворушливого відео на сторінці співачки під ним зібралося понад 10,5 тисячі лайків. Шанувальники співачки робили компліменти її дочки, відзначаючи музичний слух дівчинки і ніжний вокал

До слова, зараз Дімопулос з сім'єю поїхала від війни в далеку африканську країну Танзанію, де її чоловік давно веде бізнес.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що "Ой, у лузі червона калина" стала вірусною по всьому світу.

В Інтернеті з'явилося відео, на якому легендарну пісню заспівали музиканти з Малайзії, США, Індії, Південної Африки, Італії, Грузії, Естонії, Латвії, Литви, Білорусі, Канади, Бразилії, Польщі, Південної Кореї, Фінляндії та Німеччини.

Одна з головних цілей відео, кажуть організатори, Підтримка онлайн-хабу Ukraine Helpers.

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