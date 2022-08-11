УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

2-річна донька ексВіагри Дімопулос душевно заспівала"Ой у лузі"

11 серпня 2022, 20:00

Санта Дімопулос каже, що "Ой у лузі червона калина" ‒ улюблена пісня її дочки. Малеча з усіх сил намагалася чітко і розбірливо вимовляти всі слова.

Дімопулос, дочка
Санта Дімопулос і її дочка Софія / Instagram

Українська поп-співачка, колишня учасниця гьорлз-банда "ВІА Гра" Санта Дімопулос показала, як її 2-річна донька Софія виконує народну композицію "Ой у лузі червона калина". Відео дівчина виклала на свою сторінку в Instagram.

Дімопулос каже, що "Ой у лузі" ‒ улюблена пісня її дочки. Перед підписниками дівчини Софія постала в білому сарафані з квітковим принтом. Малеча намагалася чітко і розбірливо вимовляти всі слова в пісні

Буквально в перші години публікації зворушливого відео на сторінці співачки під ним зібралося понад 10,5 тисячі лайків. Шанувальники співачки робили компліменти її дочки, відзначаючи музичний слух дівчинки і ніжний вокал

До слова, зараз Дімопулос з сім'єю поїхала від війни в далеку африканську країну Танзанію, де її чоловік давно веде бізнес.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що "Ой, у лузі червона калина" стала вірусною по всьому світу.

В Інтернеті з'явилося відео, на якому легендарну пісню заспівали музиканти з Малайзії, США, Індії, Південної Африки, Італії, Грузії, Естонії, Латвії, Литви, Білорусі, Канади, Бразилії, Польщі, Південної Кореї, Фінляндії та Німеччини.

Одна з головних цілей відео, кажуть організатори, Підтримка онлайн-хабу Ukraine Helpers.

Інші новини:

Автор: Єгор Бунін
Санта Дімопулос новини шоу бізнесу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

20:35

В Україні за рік у шість разів злетіла ціна: головний інгредієнт борщу пекельно подорожчав

20:26

Сильний головний біль і опіки на тілі: які кімнатні рослини не можна тримати в будинкуВідео

20:04

Путін робив ставку на серпень, але навряд чи зможе захопити Україну - Міноборони БританіїВідео

20:00

2-річна донька ексВіагри Дімопулос душевно заспівала"Ой у лузі"

19:46

"У тебе груди супер": Анна Трінчер показала 9 татуювань в інтимних місцяхВідео

Реклама
19:45

Біля Бердянська пролунали потужні вибухи: там дислокуються окупантиВідео

19:33

Потужні вибухи в Криму: російські окупанти мають бути покарані - ДаніловВідео

19:24

Смуга труднощів і неприємностей: 3 знаки зодіаку чекає непростий кінець серпня

19:10

Модельєр Андре Тан назвав три фільми, які спонукають пишатися УкраїноюВідео

19:04

Гороскоп на завтра, 12 серпня 2022: Левам - гроші, Дівам - серйозна сварка, Козерогам - обманВідео

18:56

Україну атакує найсильніша гроза і шторм: синоптики попередили про бурхливий циклонВідео

18:52

Нові обстріли ЗАЕС: окупанти влучили біля першого енергоблокаВідео

18:50

День молоді в Україні в 2022 році: традиції свята, привітання та картинки

18:33

Календар 2023 зі святами та вихідними: як відпочиватиме Україна

18:21

Традиції на Успенський піст 2022: 3 важливих заборони, які не можна порушувати і календар харчуванняВідео

18:19

"Другий Чорнобиль": Жданов попередив про катастрофічні наслідки у разі підриву Запорізької АЕСВідео

18:06

Дружина Гордона показала, як у прозорій футболці "тягне" Путіна за вухо

17:37

Блогерка з Дніпра обізвала україномовних і назвала їх винними у війніВідео

17:32

Ціни на хліб та сигарети різко злетіли: що чекає українцівВідео

17:03

"Героїчно" полювали за ЗСУ в тилу: пропагандистка з РФ сіла в калюжу з розповіддю про загибель сотні росіян

Реклама
17:02

Окупанти обстріляли Запорізьку АЕС: на території почалась пожежа - ЕнергоатомВідео

16:42

РФ готує "акцію", щоб дискредитувати президента України – розвідкаВідео

16:41

Журналісти розбиралися у "фруктових схемах" Львівської ДПС

16:32

Чи причетні ЗСУ до вибухів у Криму: відповідь Генштабу та МіноборониВідео

16:31

Трійця в 2023 році в Україні: дата, традиції і заборони свята

16:26

Участь у війні проти України погодились взяти близько 13 тис. білорусів - ГенштабВідео

16:09

"Аналогівнема": у Херсоні окупанти встановили дерев'яні протитанкові їжакиВідео

16:07

Втрати від вибухів в Криму найбільші для РФ за добу з часів Другої світової – СNNВідео

16:02

"Днями може статися серйозна катастрофа": астрологи назвали найнебезпечніше місто УкраїниВідео

16:00

Як зберегти накопичення під час війни і куди вкладати гривню: поради фінансистаВідео

15:22

"Згоріли склади ракет і літаки, що бомбили Вінницю і Кременчук" – експерт про втрати РФ в КримуВідео

15:20

ЗСУ тиснуть на Ізюм, під Запоріжжям і Херсоном: нова карта боїв від британської розвідки

15:11

Вибухи на аеродромі Білорусі: у ЗСУ натякнули на роботу партизанівВідео

15:07

Ситуація погіршується: обов'язкову евакуацію можуть запровадити ще в декількох регіонах УкраїниВідео

14:56

Прикмети на 12 серпня: які 3 речі потрібно зробити, щоб розбагатітиВідео

14:50

У Міноборони назвали три кроки, які потрібні для повної деокупації УкраїниВідео

14:39

Більше санкцій, ізоляція і "вбивство" репутації: визнання РФ спонсоркою тероризму "втопить" її – КулебаВідео

14:13

Найсмачніша і неймовірно корисна заправка до борщу на зиму: дуже простий секретний рецептВідео

14:09

"Десь у кущах під Бахмутом": Сенцов показав яскраве селфі з фронтуВідео

14:00

"Зніміть форму і йдіть": Подоляк попередив про "епідемію аварій" на аеродромах у Криму та БілорусіВідео

Реклама
13:55

Запорізька АЕС потрібна РФ цілою: експерт пояснила, чому окупанти не підірвуть станцію

13:47

"Громадянська війна з мільйонними втратами": Гіркін заглянув у майбутнє РосіїВідео

13:24

Насильно утримував неповнолітню в квартирі: колаборант з Мелітополя виявився педофіломВідео

13:24

"Нічого так покурили": військовий аналітик розповів про втрати ворога на аеродромі в КримуВідео

13:17

Окупанти планують провести трибунал над азовцями на сцені філармонії у День незалежності - мерВідео

13:14

Вихідні у вересні 2022 в Україні: скільки відпочиватимемо

13:02

Сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризмуВідео

12:58

День сина і дочки 2021: дата, традиції свята і привітання

12:54

Йому було всього 28 років: на Донбасі загинув український боксер-командир бригадиВідео

12:48

Сергій Стерненко. У Криму днями нічого не відбулося, росіянам панікувати не вартоВідеоблоги

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода осіньМагнітна буряПрогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпень
Свята
День НезалежностіЯблучний СпасВихідні у вересніМаковія 2022
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти