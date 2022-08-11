2-річна донька ексВіагри Дімопулос душевно заспівала"Ой у лузі"

Санта Дімопулос каже, що "Ой у лузі червона калина" ‒ улюблена пісня її дочки. Малеча з усіх сил намагалася чітко і розбірливо вимовляти всі слова.
Українська поп-співачка, колишня учасниця гьорлз-банда "ВІА Гра" Санта Дімопулос показала, як її 2-річна донька Софія виконує народну композицію "Ой у лузі червона калина". Відео дівчина виклала на свою сторінку в Instagram.
Дімопулос каже, що "Ой у лузі" ‒ улюблена пісня її дочки. Перед підписниками дівчини Софія постала в білому сарафані з квітковим принтом. Малеча намагалася чітко і розбірливо вимовляти всі слова в пісні
Буквально в перші години публікації зворушливого відео на сторінці співачки під ним зібралося понад 10,5 тисячі лайків. Шанувальники співачки робили компліменти її дочки, відзначаючи музичний слух дівчинки і ніжний вокал
До слова, зараз Дімопулос з сім'єю поїхала від війни в далеку африканську країну Танзанію, де її чоловік давно веде бізнес.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що "Ой, у лузі червона калина" стала вірусною по всьому світу.
В Інтернеті з'явилося відео, на якому легендарну пісню заспівали музиканти з Малайзії, США, Індії, Південної Африки, Італії, Грузії, Естонії, Латвії, Литви, Білорусі, Канади, Бразилії, Польщі, Південної Кореї, Фінляндії та Німеччини.
Одна з головних цілей відео, кажуть організатори, Підтримка онлайн-хабу Ukraine Helpers.
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