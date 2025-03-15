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Зіркова дзюдоїстка Білодід зізналася, яким бачить свого "правильного" чоловіка

Анна Підгорна
15 березня 2025, 01:30
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Дар'я Білодід розповіла, на які важливі якості потенційного партнера вона звертає увагу.
Дар'я Білодід
Дар'я Білодід особисте життя - якого чоловіка шукає дзюдоїстка / колаж: Главред, фото: instagram.com/dariabilodid7

Стисло:

  • Білодід розповіла, якого чоловіка хоче бачити поруч із собою
  • Дзюдоїстка зізналася, які якості її приваблюють

На місці коханого дворазової чемпіонки світу та бронзової призерки Олімпійських ігор із дзюдо Дар'ї Білодід мріяв би опинитися кожен чоловік - вона молода, приваблива й успішна. Однак серце 24-річної спортсменки здатний підкорити далеко не кожен.

У нещодавньому інтерв'ю для проєкту "Терапія Красою" Білодід розповіла, яким бачить свого ідеального обранця. Так дівчина зазначила, що поруч із чоловіком їй важливо відчувати себе і справжньою жінкою - ніжною, енергійною, квітучою, і маленькою дівчинкою, якій не буде страшно довіритися партнеру.

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"Коли правильний чоловік із тобою знаходиться, дівчина розквітає. У тебе з'являється ще більше цієї жіночої енергії, це теж дуже залежить від правильної людини поруч. ... Він повинен бути сильнішим за мене, тому що я сильна дівчина. Для мене важливо, щоб поруч був чоловік, котрого я поважаю, дивлюся й розумію, що я слабкіша за нього, не буду конкурувати, що я маленька дівчинка, і він бере відповідальність за мене, за відносини", - переконана Дар'я.

Дар'я Білодід
Дар'я Білодід особисте життя - якого чоловіка шукає дзюдоїстка / Скриншот YouTube

Також вона розповіла, що високо цінує чоловіків, які не кидають слів на вітер, а також шукає в потенційному партнері справжню доброту. "Зараз дуже мало добрих людей, тому це теж така важлива якість", - каже дзюдоїстка.

Своє особисте життя наразі Дар'я Білодід приховує, проте відомо, що 2018 року вона зустрічалася з італійським дзюдоїстом Фабіо Базеле, а 2020-го - з українським футболістом Денисом Поповим.

Дар'я Білодід
Дар'я Білодід особисте життя - якого чоловіка шукає дзюдоїстка / instagram.com/dariabilodid7

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Хто така Дар'я Білодід?

Дар'я Білодід - українська дзюдоїстка. Дворазова чемпіонка світу (2018, 2019), триразова чемпіонка Європи (2017, 2019, 2024), бронзова призерка Олімпійських ігор 2020, повідомляє Вікіпедія.

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