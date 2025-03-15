Зіркова дзюдоїстка Білодід зізналася, яким бачить свого "правильного" чоловіка

Дар'я Білодід розповіла, на які важливі якості потенційного партнера вона звертає увагу.

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Дар'я Білодід особисте життя - якого чоловіка шукає дзюдоїстка / колаж: Главред, фото: instagram.com/dariabilodid7

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Білодід розповіла, якого чоловіка хоче бачити поруч із собою

Дзюдоїстка зізналася, які якості її приваблюють

На місці коханого дворазової чемпіонки світу та бронзової призерки Олімпійських ігор із дзюдо Дар'ї Білодід мріяв би опинитися кожен чоловік - вона молода, приваблива й успішна. Однак серце 24-річної спортсменки здатний підкорити далеко не кожен.

У нещодавньому інтерв'ю для проєкту "Терапія Красою" Білодід розповіла, яким бачить свого ідеального обранця. Так дівчина зазначила, що поруч із чоловіком їй важливо відчувати себе і справжньою жінкою - ніжною, енергійною, квітучою, і маленькою дівчинкою, якій не буде страшно довіритися партнеру.

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"Коли правильний чоловік із тобою знаходиться, дівчина розквітає. У тебе з'являється ще більше цієї жіночої енергії, це теж дуже залежить від правильної людини поруч. ... Він повинен бути сильнішим за мене, тому що я сильна дівчина. Для мене важливо, щоб поруч був чоловік, котрого я поважаю, дивлюся й розумію, що я слабкіша за нього, не буду конкурувати, що я маленька дівчинка, і він бере відповідальність за мене, за відносини", - переконана Дар'я.

Дар'я Білодід особисте життя - якого чоловіка шукає дзюдоїстка / Скриншот YouTube

Також вона розповіла, що високо цінує чоловіків, які не кидають слів на вітер, а також шукає в потенційному партнері справжню доброту. "Зараз дуже мало добрих людей, тому це теж така важлива якість", - каже дзюдоїстка.

Своє особисте життя наразі Дар'я Білодід приховує, проте відомо, що 2018 року вона зустрічалася з італійським дзюдоїстом Фабіо Базеле, а 2020-го - з українським футболістом Денисом Поповим.

Дар'я Білодід особисте життя - якого чоловіка шукає дзюдоїстка / instagram.com/dariabilodid7

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Хто така Дар'я Білодід? Дар'я Білодід - українська дзюдоїстка. Дворазова чемпіонка світу (2018, 2019), триразова чемпіонка Європи (2017, 2019, 2024), бронзова призерка Олімпійських ігор 2020, повідомляє Вікіпедія.

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