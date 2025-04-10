Наша краще: колишня Тищенко повторила образ Белли Хадід в одних колготках

Алла Барановська напередодні свого 30-річчя знялася в новій фотосесії.

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Алла Барановська показала новий образ напередодні дня народження / Колаж Главред, фото Instagram/Основна світлина allabonya allabonya

Коротко:

Чий образ повторила Алла Барановська

Як відреагували її підписники

Власниця салонів краси, дружина скандального Миколи Тищенка Алла Барановська, порадувала своїх шанувальників новим шикарним образом.

На своїй сторінці в Instagram, молода жінка повторила образ легендарної моделі Белли Хадід в одних колготках. На чорному тлі Алла позувала в колготках, чорній шубі та взутті на високих підборах.

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"Через тиждень 30...настрій so-so...я якось до цієї дати не зовсім ready. Купила нові колготки і захотіла на пам'ять фотку, як у Белли", - написала селебріті.

Шикарна Барановська повторила образ супермоделі / Фото Instagram/allabonya

Тим часом коментатори розхвалили новий образ Алли і вирішили, що вона має кращий вигляд, ніж світова знаменитість. "Белла красуня, але об'єктивно в цьому батлі перемагаєте ви", "Белла відпочиває", "Фото вийшло краще, ніж у Белли", - пишуть вони.

Шикарна Барановська повторила образ супермоделі / Фото Instagram/allabonya

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