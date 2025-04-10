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Наша краще: колишня Тищенко повторила образ Белли Хадід в одних колготках

Олена Кюпелі
10 квітня 2025, 23:01
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Алла Барановська напередодні свого 30-річчя знялася в новій фотосесії.
Алла Барановська показала новий образ напередодні дня народження
Алла Барановська показала новий образ напередодні дня народження / Колаж Главред, фото Instagram/Основна світлина allabonya allabonya

Коротко:

  • Чий образ повторила Алла Барановська
  • Як відреагували її підписники

Власниця салонів краси, дружина скандального Миколи Тищенка Алла Барановська, порадувала своїх шанувальників новим шикарним образом.

На своїй сторінці в Instagram, молода жінка повторила образ легендарної моделі Белли Хадід в одних колготках. На чорному тлі Алла позувала в колготках, чорній шубі та взутті на високих підборах.

відео дня

"Через тиждень 30...настрій so-so...я якось до цієї дати не зовсім ready. Купила нові колготки і захотіла на пам'ять фотку, як у Белли", - написала селебріті.

Шикарна Барановська повторила образ супермоделі
Шикарна Барановська повторила образ супермоделі / Фото Instagram/allabonya

Тим часом коментатори розхвалили новий образ Алли і вирішили, що вона має кращий вигляд, ніж світова знаменитість. "Белла красуня, але об'єктивно в цьому батлі перемагаєте ви", "Белла відпочиває", "Фото вийшло краще, ніж у Белли", - пишуть вони.

Шикарна Барановська повторила образ супермоделі
Шикарна Барановська повторила образ супермоделі / Фото Instagram/allabonya

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Раніше Главред писав про те, що депутат ВР від "Слуги народу" Микола Тищенко, підозрюваний у справі про напад на ексвійськовослужбовця, активно користується послугами пластичних хірургів.

Раніше Алла Барановська вигуляла дорогущу сумку на матчі у свого сина в Ужгороді. Для того, щоб підтримати первістка, Барановська обрала обтислу сукню молочного кольору, а також туфлі та сумку Chanel.

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Хто така Алла Барановська

Алла Барановська - українська модель і журналіст. У 2017 році відкрила в столиці України салон краси CLIPSE. Колишня дружина народного депутата Миколи Тищенка.

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