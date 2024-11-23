Дружина Остапчука похвалилася коштовним подарунком

Катерина Остапчук виклала в сторіз фото нового кросовера і повідомила, що це її перша особиста машина.

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Володимир Остапчук, Катерина Полтавська / колаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk

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Третя дружина українського телеведучого Володимира ОстапчукаКатерина Остапчук, яка чекає на дитину, не терпить негативу на своїй сторінці, але водночас матюками обзиває українські ЗМІ, похвалилася дорогим подарунком.

На своїй сторінці в Instagram, Полтавська опублікувала фото нового кросовера BMW, який їй купив чоловік. "У мене для вас новина", - написала вона, показавши фото нового авто.

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Полтавська похвалилася новим авто / Скриншот Instagram/poka_tya

Полтавська похвалилася новим авто / Скріншот Instagram/poka_tya

Полтавська додала, що їй дуже не зручно було бути прив'язаною до машини чоловіка.

Полтавська похвалилася новим авто / Скриншот Instagram/poka_tya

Вона також додала, що це її перша "особиста машина", щоправда куплена не "особисто", а чоловіком-телеведучим.

До речі, Полтавська закрила опцію коментування сторіз про нову машину, завбачливо побоюючись негативу за вихваляння такими покупками під час війни в Україні та щоденної загибелі людей.

Вартість такого автомобіля в мінімальній комплектації, як у Остапчук, приблизно становить близько 40 000 доларів (близько 1,6 млн гривень).

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Як напередодні писав Главред, раніше третя дружина Володимира Остапчука Катерина Полтавська розповіла, чи не боїться, що ведучий її кине так само, як своїх двох попередніх дружин.

Раніше також Катерина Полтавська розкрила деталі про спілкування з дітьми Остапчука від попереднього шлюбу. Вона пояснила, що діти проживають у Канаді, тому поки що вони не спілкуються.

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Хто такий Володимир Остапчук Володимир Остапчук - український ведучий, який прославився не лише своєю професійною діяльністю, а й романтичними історіями. Від першого шлюбу з Оленою Войченко Остапчук має двох дітей: доньку Емілія та сина Еван-Олександр. 2020 року Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже за рік розлучився. Пізніше він став жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською. У мережі раз у раз спливають деталі особистого життя Остапчука і скандали, пов'язані з його колишніми і справжніми.

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