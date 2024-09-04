Дружина Остапчука вирішила покинути Instagram: що сталося

Всюдисущі хейтери довели чергову дружину українського ведучого Володимира Остапчука Катерину. Вагітна жінка повідомила на весь свій Instagram, що залишає його і відпрацює лише рекламні контракти, за якими у неї залишилися зобов'язання.
Причина такого "радикального" рішення - хейтери. Блогерку-початківчиню образили повідомлення від фоловерів, які критикували її зовнішній вигляд та аксесуари.
Дружина Остапчука офіційно заявила, що не збирається бути грушею "для тупих і нереалізованих". "Цей місяць я ще побуду тут, віддам усі реклами, а далі зустрінемося після пологів", - погрожує Остапчук.
"Бути публічним - не означає мати зобов'язання вислуховувати про себе думку, про яку не питали", - вважає блогерка.
Хто такий Володимир Остапчук
Володимир Остапчук - український ведучий, який прославився не тільки своєю професійною діяльністю, а й романтичними історіями. Від першого шлюбу з Оленою Войченко Остапчук має двох дітей: доньку Емілія та сина Еван-Олександр. 2020 року Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже за рік розлучився.
Пізніше він став жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською.
У мережі раз у раз спливають деталі особистого життя Остапчука і скандали, пов'язані з його колишніми і справжніми.
"Потім не дивуйтеся "за що" вам все те, що ви будете отримувати", - додає вона.
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Нагадаємо, раніше дружина Володимира Остапчука Катерина Полтавська зізналася, чи не боїться, що ведучий її кине так само, як своїх двох попередніх дружин.
Раніше також Катерина Полтавська розкрила деталі про спілкування з дітьми Остапчука від попереднього шлюбу. Вона пояснила, що діти проживають у Канаді, тому наразі вони не спілкуються.
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