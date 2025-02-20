Дружина Олексія Арестовича подала на розлучення - подробиці

Анастасія Арестович ухвалила важливе рішення.

https://glavred.net/starnews/zhena-alekseya-arestovicha-podala-na-razvod-detali-10641107.html Посилання скопійоване

Анастасія Арестович розриває шлюб / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасія Арестович, Олексій Арестович

Коротко:

Анастасія Арестович подала заяву на розлучення

Олексій Арестович поки не давав коментарів з цього приводу

Дружина українського скандального блогера Олексія Арестовича, який виїхав за кордон після звільнення з посади позаштатного радника президента України, психолог Анастасія Арестович подала на розлучення.

Як повідомляє сайт "Главком", відповідне повідомлення з'явилося на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

відео дня

Анастасія подала заяву про розлучення до Солом'янського районного суду Києва 11 лютого 2025 року. Поки що подружжя ніяк не прокоментувало рішення розлучитися.

Нагадаємо, восени 2022 року Арестович розповідав, що хоче стати президентом України, а ось Анастасія тоді зізналася, що ще не думала, якою ж першою леді вона могла б бути.

"Коли ми з ним зустрілися, він сказав: "Я буду президентом. Будемо дивитися за обставинами", - говорила Анастасія.

Заява Анастасії Арестович про розлучення з чоловіком / фото: скрін reyestr.court.gov.ua/

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Зазначимо, як повідомляв Главред, утікач Олег Винник заявив, що він справжній патріот України і пообіцяв передати частину коштів з проданих квитків на допомогу ЗСУ. Таку заяву він зробив під час концерту в Празі, на якому виконував пісні російською мовою.

А також зрадниця України Ані Лорак знайшла собі нового фаворита і записала з ним нову пісню. Також співачка запевняє, що їхня нова композиція зможе допомагати людям.

Вас може зацікавити:

Хто такий Олексій Арестович? Олексій Миколайович Арестович (нар. 3 серпня 1975, Дедоплістскаро, Кахетія, Грузинська РСР, СРСР) - український блогер, актор, розвідник, політичний і військовий оглядач, колумніст білорусько-польського походження, організатор психологічних семінарів і тренінгів та благодійного фонду для психологічної підтримки АТО (2014-2017). Речник ТКГ і радник з інформполітики голови української делегації в Мінській групі (2020-2022). Радник Офісу президента України (2020-2023), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред