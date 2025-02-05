"Жаліти не потрібно": зять-окупант продюсера з РФ зник безвісти в Україні

Дочка Йосипа Пригожина поскаржилася на те, що її чоловік окупант зник в Україні.

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Зять Пригожина пропав на війні в Україні / Колаж Главред, фото Стархіт

Коротко:

Де зник чоловік-окупант Пригожиної

Скільки його вже немає

Дочка пропутінського російського музичного продюсера Йосипа Пригожина поскаржилася на те, що її чоловік-окупант зник безвісти в Україні.

Як пише російський пропагандистський ресурс Стархіт, 27-річна Даная Пригожина особисто повідомила, що її чоловік-окупант, мабуть, удобрює українські поля, оскільки більше року про нього нічого не чути.

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"Мій чоловік безвісти зниклий уже рік і два місяці. Новин немає, хайпитися на цій темі мені не хочеться. З кожним разом запитань все більше і більше. Але, на жаль, істина така. Шкодувати не потрібно! Це життя", - написала Даная.

Раніше Пригожина розповідала, як важко дворічний син переносить розлуку з батьком-окупантом. "Щодня "тато додому, тато дім", "мамо, де тато?" - скаржиться донька продюсера на те, що її чоловік-вбивця пропав в Україні.

Зять путініста Пригожина отримав повістку до військкомату у вересні 2022-го, коли почалася часткова мобілізація в Росії. Однак тоді служити він не пішов - у нього щойно народилася дитина. Більше ніж за рік, у грудні 2023-го, Ткаченко все ж пішов на фронт добровольцем. "Новин поки що немає, на жаль... Там усе засекречено!" - говорила журналістам дружина окупанта.

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Раніше Главред писав про те, що російська співачка Валерія, яка підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, нещодавно випустила новий альбом, і він стане останнім у кар'єрі путіністки.

Раніше також Російська співачка Валерія, яка підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, зазначила, що у неї з чоловіком, таким же путіністом, Йосипом Пригожиним часто виникають скандали.

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18 березня 2022 року виступила в "Лужниках" на мітингу-концерті на честь річниці анексії Криму під назвою "Zа мир без нацизму! Zа Росію! Zа Президента".

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