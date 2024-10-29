"Ми тебе замовили": на онука путініста Іллі Рєзніка почалося полювання

Онук і тезка поета-путініста Іллю Резніка скаржиться на погрози з боку однолітків.

https://glavred.net/stars/my-tebya-zakazali-na-vnuka-predatelya-ili-reznika-nachalas-ohota-10609469.html Посилання скопійоване

Онуку Іллі Резніка погрожують однолітки / Колаж Главред, фото Стархіт

Коротко:

На онука путініста Іллі Резніка посипалися погрози

Вороги студента дізналися домашній номер Іллі Рєзніка

Сім'я хлопця звертатиметься до поліції

Путініст і шанувальник терориста Путіна, російський і світський поет-пісняр Ілля Рєзнік, який раніше був поважною людиною і пісні на його вірші співали імениті зірки, поскаржився на атаку на власного онука.

Як пише пропагандистський ресурс Стархіт, на атаку однокурсників поскаржився син Рєзніка - Максим Рєзнік. За його словами, сина Іллю цькують за національною ознакою студенти ГІТРу (Інститут кіно і телебачення).

відео дня

Повідомляється, що спочатку кривдники давали однокурснику клички, всіляко підсміювали його, натякаючи на походження. Хлопець спочатку не звертав уваги, але в середині жовтня зіткнувся з компанією на вулиці - і почув особливо образливі слова.

"Син підійшов до них і попросив більше його не чіпати й не задирати. Ілля сказав: "Я обіцяв, що, якщо це продовжиться, дам ляпаса. Ви мені нецікаві. Залиште мене в спокої". Але ті посміялися і продовжили. Ілля дав ляпаса. І, як буває в такої шпани, ті виявилися ошелешені", - заявляє син путініста Резника.

Хто такий Ілля Резнік Ілля Резнік - радянський і російський поет-пісняр, кіноактор, сценарист; народний артист терористичної Росії (2003), народний артист України (позбавлений звання 2013 року за підтримку військового вторгнення Росії в Україну).

Тим часом, нападники дізналися номер телефону онука Резника і почали писати погрози.

"Пішли погрози: "Ми пробили твою адресу", "Я тебе вже замовив"... Ну і вінегрет із мату, обіцянок розправи та іншого. Це, звісно, кошмар і кримінальщина, вони надсилають, що хочуть зробити з усією нашою сім'єю... У нас збережені всі повідомлення - і голосові, і письмові", - наголосив батько.

Тепер родичі хлопця збираються звертатися до правоохоронних органів.

Зазначимо, що Резнік написав багато пісень для багатьох артистів. Зокрема, його пісні співала Ала Пугачова, Лайма Вайкуле, Софія Ротару та інші російські артисти.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нагадаємо, раніше співачка з Латвії Лайма Вайкуле, яка відкрито говорить про те, що Росія напала на Україну, пройшлася по російському поету-пісняреві, який писав пісні для Алли Пугачової, Іллі Рєзнику.

Раніше Ілля Резнік, який вважав себе близьким другом Алли Пугачової, яка не підтримала військове вторгнення Росії в Україну, висловився щодо жінки.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред