"За що?": путіністка Корольова поскаржилася на те, як її опустила Пугачова

Наташа Корольова згадала, як у 15 років намагалася виглядати значущою співачкою перед Пугачовою.

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Наташа Корольова накинулася на Пугачову / колаж: Главред, фото: instagram.com/koroleva__star/

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Що сказала Наташа Корольова

Що їй "зробила" Пугачова

Російська співачка Наташа Корольова, яка родом з Києва, але підтримує страшне повномасштабне вторгнення РФ в Україну, несподівано згадала свою першу зустріч з Аллою Пугачовою, а також поскаржилася на те, як Пугачова принизила її.

Як пише пропагандистське видання Стархіт, Корольова згадує, як була 16-річною "співачкою", і те, як Пугачова не приділила їй достатньо своєї уваги й узагалі не сприймала всерйоз.

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За словами зрадниці і путіністки, вона "не очікувала" від головної співачки країни такого ставлення до юної дівчинки, яка "тільки-тільки починає кар'єру в шоу-бізнесі".

"У мене були неприємні моменти з тією ж Аллою Борисівною. Було прикро, тому що я не розуміла, за що до мене таке ставлення. Я ж дивилася на неї в телевізорі й захоплювалася талантом, харизмою, піснями - склала для себе її певний образ. Але після особистої зустрічі з Пугачовою цей образ померк від негативних емоцій. Було гірко й прикро, що ти уявляєш людину однією, а, стикаючись із нею в житті, вона виявляється зовсім іншою. Особливо, коли тобі ще мало років, лише 16-17, це подвійно неприємно. Але я вважаю, що це був для мене гарний досвід, такий курс молодого бійця", - скаржиться Корольова, вважаючи себе хорошою співачкою.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно Наташа Корольова потрапила в черговий скандал, здається, їй оголосили своєрідний бойкот. Артистку вирізали з трансляції святкового концерту в Кремлі.

А також з'явилася інформація, що в чоловіка Наташі Корольової Тарзана почалися проблеми в роботі й вистави за його участю почали скасовувати.

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Хто така Наташа Корольова Наташа Корольова - естрадна співачка, народилася і виросла в Києві. Свою кар'єру почала завдяки російському композитору Ігорю Ніколаєву. 12 жовтня 2016 року Служба безпеки України (СБУ) заборонила Наташі Корольовій в'їзд до країни на 5 років. З 23 січня 2022 року Корольовій заборонено в'їзд до Литви строком на 5 років через концерти в окупованому Росією Криму.

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