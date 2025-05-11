"Питання не дуже актуальне": Сопонару розповіла про своє майбутнє материнство

Ірина Сопопнару назвала умову, за якої вона готова привести дитину в цей світ.

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Ірина Сопонару діти - артистка розповіла, коли стане матір'ю / колаж: Главред, фото: instagram.com/irinasoponaru

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Рік тому Ірина Сопонару вийшла заміж

Артистка поки не планує заводити дітей, і назвала причину

Українська акторка і комік Ірина Сопонару в травні 2023 року заручилася з британцем на ім'я Різ. Через рік пара зіграла весілля.

До заміжжя артистка не приховувала, що хотіла б стати мамою, проте поки що в її родині дитяче питання залишається відкритим. Як пояснила Ірина в бесіді з ТСН, вона очікує більш слушного часу для здійснення цієї відповідальної справи.

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Сопонару зазначає: і за звичайних умов вагітність для жінки - великий стрес. Тому їй би не хотілося посилювати його ще й переживаннями, пов'язаними з війною.

Ірина Сопонару з чоловіком / instagram.com/irinasoponaru

"Чесно кажучи, поки ні (не планує ставати мамою - прим. редактора), тобто поки це питання не дуже актуальне. Мені хочеться, щоб вагітність проходила в спокої. Для жінки цей період і так важкий, а тут ще додатковий стрес в умовах нашого сьогодення. А мені не хотілося б народжувати в бомбосховищі. Звичайно, якщо прийдеться, то так і буде, але хотілося б скорішої перемоги і вже після неї активно працювати над цим питанням", - каже Ірина Сопонару.

Ірина Сопонару з чоловіком / instagram.com/irinasoponaru

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Хто така Ірина Сопонару? Ірина Сопонару - українська акторка, комік, ведуча. Найбільш відома участю в гумористичних шоу "Жіночий квартал" і "Ліга сміху", і в скетч-комедії "Країна У". Веде власний Youtube-канал SoponaruTV.

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