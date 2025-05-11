"Питання не дуже актуальне": Сопонару розповіла про своє майбутнє материнство

Стисло:
- Рік тому Ірина Сопонару вийшла заміж
- Артистка поки не планує заводити дітей, і назвала причину
Українська акторка і комік Ірина Сопонару в травні 2023 року заручилася з британцем на ім'я Різ. Через рік пара зіграла весілля.
До заміжжя артистка не приховувала, що хотіла б стати мамою, проте поки що в її родині дитяче питання залишається відкритим. Як пояснила Ірина в бесіді з ТСН, вона очікує більш слушного часу для здійснення цієї відповідальної справи.
Сопонару зазначає: і за звичайних умов вагітність для жінки - великий стрес. Тому їй би не хотілося посилювати його ще й переживаннями, пов'язаними з війною.
"Чесно кажучи, поки ні (не планує ставати мамою - прим. редактора), тобто поки це питання не дуже актуальне. Мені хочеться, щоб вагітність проходила в спокої. Для жінки цей період і так важкий, а тут ще додатковий стрес в умовах нашого сьогодення. А мені не хотілося б народжувати в бомбосховищі. Звичайно, якщо прийдеться, то так і буде, але хотілося б скорішої перемоги і вже після неї активно працювати над цим питанням", - каже Ірина Сопонару.
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Хто така Ірина Сопонару?
Ірина Сопонару - українська акторка, комік, ведуча. Найбільш відома участю в гумористичних шоу "Жіночий квартал" і "Ліга сміху", і в скетч-комедії "Країна У". Веде власний Youtube-канал SoponaruTV.
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