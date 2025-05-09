Зірка фільму "Той, хто пройшов крізь вогонь" розлучився з дружиною: "Так сталося"

Дмитро Лінартович розкрив причину розриву з коханою.

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Дмитро Лінартович розлучився з дружиною - що сталося в родині актора / колаж: Главред, фото: Facebook Дмитро Лінартович

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Дмитро Лінартович зізнався, що більше не одружений

Артист розповів, у яких стосунках із колишньою дружиною

Український актор, письменник, бард і воїн ЗСУ Дмитро Лінартович - знову неодружений. Про розлучення з дружиною він розповів у недавньому інтерв'ю для Oboz.ua.

На початку повномасштабної війни дружина і двоє дітей актора залишалися в Україні. Пізніше, сім'я прийняла рішення перебратися за кордон. Після того, як вони пожили деякий час окремо, Дмитро та Олександра прийняли рішення розлучитися.

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"Так сталося, що з дружиною ми розлучилися. Вона з синами нині мешкає за океаном. У перший день вторгнення відвіз їх до Богуслава. Там, як і по всій Україні на той час, було непросто – прильоти, стрес. Люди почали рухатися далі. Вона мені: "Дімо, як думаєш?" Кажу: "Що тобі інтуїція підказує? Жінки добре відчувають". І вони поїхали до Польщі. Потім – до Італії, згодом – знову перебралися. І ухвалили з дружиною спільне рішення, що ми вже не пара. ... Просто що прикрашати: вона – там, я – тут. Зараз живу один", - розповів артист.

Дмитро Лінартович розлучився з дружиною - що сталося в родині актора / Facebook Дмитро Лінартович

Дмитро Лінартович підкреслив, що зберіг хороші стосунки з дружиною, а також бере участь у житті синів. "Діти залишаються моїми синами. Коли приїдуть в Україну, обов'язково візьму за руку, поводжу, розкажу. Я ними опікуюсь, допомагаю, виходжу на зв'язок. Мої сини – два козаки. Я люблю їх, з повагою ставлюся до своєї колишньої дружини, дякую, що подарувала мені прекрасних дітей", - каже він.

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Хто такий Дмитро Лінартович? Дмитро Лінартович - український актор театру, кіно та дубляжу, поет, співак, бард, громадський діяч, офіцер ЗСУ. Член Національної спілки кінематографістів України (2013), член Національної спілки письменників України (2024). Заслужений артист України (2023), повідомляє Вікіпедія. Найбільш відомі кінороботи: "ТойХтоПройшовКрізьВогонь", "Гетьман", "Осінні спогади", "Обмін".

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