"Воно мені не треба": співак BRYKULETS розповів, з якою зіркою відмовився підписати контракт

Музикант обіцяє здивувати слухачів мегахітом, хоч ще три роки тому планував вкладатися не у власну творчість.

https://glavred.net/starnews/vono-meni-ne-treba-spivak-brykulets-rozpoviv-z-yakoyu-zirkoyu-vidmovivsya-pidpisati-kontrakt-10620029.html Посилання скопійоване

співак BRYKULETS розповів, з яким відомим артистом відмовився підписати контракт / Фото пресс-служби ТЕТ

Молодого й талановитого виконавця BRYKULETS знають за дуетами з Wellboy, гуртами NAZVA, ADAM і називають яскравим представником нового покоління української музики.

Два роки тому він переїхав до Києва і по знайомству записав на студії чотири сольні треки. У це важко повірити, але одразу після релізу на нього накинули оком відомі лейбли. Так, стати продюсером Івана поривався сам Олег Псюк – лідер гурту KALUSH і переможець Євробачення-2022.

"Приїхав чувачок з Миргорода, випустив чотири пісні, і в цей же день, у день релізу, йому пише рожева панамка і каже: "Давай зідзвонимося", – розповів BRYKULETS в інтерв’ю програмі "Ближче до зірок" на телеканалі ТЕТ.

відео дня

Однак ейфорія від пропозиції розвіялася одразу після того, як молодий музикант переглянув робочий контракт: "Ти одразу кажеш "так", а потім проходе година-дві, і ти починаєш читати (контракт – ред.) і думаєш, нашо воно мені треба".

Телеканал ТЕТ теж розпізнав талант та запросив переозвучити джингл осіннього телесезону. Так BRYKULETS став новим голосом "закоханих у життя". А от столичним продюсерам він і досі відмовляє та шукає себе в професії самостійно. Музикант обіцяє здивувати слухачів мегахітом, хоч ще три роки тому планував вкладатися не у власну творчість, а в криптовалюту.

"Я поїхав у Чехію на заробітки, шліфувати вікна, двері, щоб заробити гроші на криптовалюту. Заробив, але недостатньо, я збирався ще їхати, але почалося повномасштабне (вторгнення – ред.)", – зізнався артист.

Ще більше зіркових новин та ексклюзивних інтерв’ю у проєкті "Ближче до зірок" щонеділі, о 9:00 на телеканалі ТЕТ.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред