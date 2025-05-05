Настя Каменських возз'єдналася з Потапом у день народження - що він їй подарував

Настя Каменських засвітилася з чоловіком.

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Настя Каменських - день народження / колаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменських, Потап

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Як Настя Каменських відсвяткувала день народження

З ким вона провела час

Українська відома співачка Настя Каменських вчора, 4 травня, відсвяткувала 38-річчя разом із чоловіком за кордоном.

Як стало відомо із соцмереж артистки, вона вже деякий час перебуває поруч із чоловіком - українським репером Потапом, який ще на початку повномасштабної війни в Україні втік за кордон.

відео дня

Каменських опублікувала фото зі святкування в ресторані, на якому постала разом із гостями, а поруч із нею був Потап. На знімку вона позувала в ефектній білій сукні з декольте на силіконових бретелях.

Настя Каменських з друзями / фото: скрін instagram.com, Настя Каменських

Також Настя показала, який подарунок отримала від чоловіка.

Подарунок Потапа Насті Каменських / фото: скрін instagram.com, Настя Каменських

Зазначимо, Потап привітав свою дружину в соцмережах і поділився, що іменинниця почала свій ранок зі спорту. Каменських у рожевому топі та шортах потренувалася, а на тлі репер заспівав їй Happy Birthday.

"Ось так суперзірка почала свій день народження", - написав Потап.

Потап показав відео з Настею Каменських / фото: скрін instagram.com, Потап

Нагадаємо, тривалий час ходили чутки про те, що Каменських і Потап на межі розлучення, але нещодавно співачка повідомила прихильникам, що в них усе гаразд просто зі сцени на власному концерті за кордоном.

Настя Каменських інфографіка / Главред

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Настя Каменських - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно співачка Настя Каменських зізналася, що пережила дуже непростий період. Також Каменських натякнула шанувальникам, що в її особистому житті відбулися зміни. І раптово Каменських заговорила про закінчення стосунків.

А також раніше Настя Каменських вирішила показати шанувальникам, як вона проводить свій день і чим займається. Каменських побувала на масажі та купила маску для волосся. Потім співачка вирушила в клініку, де відвідала стоматолога і подолога.

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Хто така Настя Каменських? Настя Каменських - українська співачка і телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Усього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену і попрацювати зі світовими зірками в музиці. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

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