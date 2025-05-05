Широкий жест: Налчаджиоглу витратив на прикрасу для нової пасії понад мільйон

Браслет з діамантами від Cartier Мурат Налчаджиоглу підніс супутниці в особливу дату.

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Мурат Налчаджиоглу подарував новій дівчині браслет від Cartier / колаж: Главред, фото: instagram.com/muratnalca, instagram.com/overkovskaja

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Налчаджиоглу знайшов нову подругу

Під час спільного відпочинку бізнесмен подарував обраниці дорогу прикрасу

На початку квітня турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу підтвердив новий роман - його обраницею стала українська фітнес-тренерка Людмила Оверковська. Сьогодні дівчина відзначає 33-річчя, і як подарунок отримала від свого бойфренда подорож на острів Тенерифе.

Туди пара приїхала за день до Дня народження Людмили. Вони провели романтичну вечерю на терасі готелю, а вранці на іменинницю чекав сюрприз.

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Насамперед пара вирушила на пляж - Оверковська поділилася серією знімків в обіймах Налчаджиоглу, і подякувала коханому за свято. "З днем народження мене. Привіт, мої 33. Дякую Богу. Дякую моїй родині. І дякую тобі, моє кохання. Я люблю тебе і люблю твою душу. Життя в теперішньому моменті", - написала вона.

Мурат Налчаджиоглу і Людмила Оверковська / instagram.com/muratnalca

Мурат Налчаджиоглу і Людмила Оверковська / instagram.com/overkovskaja

Пізніше обраниця бізнесмена отримала від нього другу частину подарунка - золотий браслет зі 177 діамантами круглого ограновування від фірми Cartier. Така прикраса на офіційному сайті ювелірної компанії коштує 27.300 доларів - понад один мільйон гривень.

Мурат Налчаджиоглу подарував новій дівчині браслет від Cartier / instagram.com/overkovskaja

Вартість браслета від Cartier на офіційному сайті / cartier.com

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Хто такий Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецький бізнесмен. Колишній чоловік співачки Ані Лорак (2009-2019), батько її єдиної доньки Софії (2011). Живе на дві країни - Україну і Туреччину.

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