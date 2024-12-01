Зірка Вечірнього Кварталу одружився та вперше показав кохану

Юрій Великий на зйомках "Ліги сміху" похвалився своєю прекрасною дружиною.

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Юрій Великий одружився - який вигляд має дружина Юрія Великого / колаж: Главред, фото: instagram.com/yuri_velikiy

Коротко:

Юрій Великий уперше повідомив, що одружився

Гуморист показав дружину

Обраниця Великого розповіла про їхні стосунки

Український комік і резидент Студії Квартал 95 Юрій Великий уперше показав шанувальникам, хто невідривно супроводжує його на зйомках. Так він представив публіці свою дружину Аліну.

Про те, що він більше не парубкує, гуморист розповів у коментарі для проєкту "Ближче до зірок". Журналісти "спіймали" його за лаштунками шоу "Ліга сміху".

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Тоді-то Великий і зізнався, що ходить на зйомки зі своєю коханою дружиною. Вони узаконили свої багаторічні стосунки 27 липня 2024 року.

Аліна Велика зізнається: не очікувала від артиста пропозиції, але рішення одружитися в їхньому випадку було дуже природним, адже разом вони пройшли чимало випробувань. "Не можу сказати, що я чекала. Ми просто йшли до цього. І так обставини склалися, що наші стосунки випробовувалися. То карантин, то війна, то ще якісь події. Ну, я рада що пройшла разом з Юрою до цього", - розповіла дружина Юрія Великого.

Юрій Великий одружився - який вигляд має дружина Юрія Великого / скріншот YouTube

Юрій Великий одружився - який вигляд має дружина Юрія Великого / скріншот YouTube

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Хто такий Юрій Великий? Юрій Великий - український комік, пародист, гуморист, актор Студії Квартал 95 з 2019 року (учасник з 2009). Пародист президента Володимира Зеленського та інших відомих особистостей, колишній учасник дуету "Брати Шумахери" (2005-2019), повідомляє Вікіпедія.

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