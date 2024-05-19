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Харчишин пояснив, чому артисти заслуговують на бронювання від мобілізації

Дмитро Відоменко
19 травня 2024, 11:10
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Відомий співак і лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин зазначив, що підтримує бронювання артистів, але якщо вони дійсно допомагають армії.
Харчишин, ВДУ
Валерій Харчишин новини прокоментував мобілізацію артистів / колаж Главред, фото УНІАН та

Відомий український музикант і лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин зазначив, що підтримує бронювання артистів від мобілізації, але тільки якщо вони дійсно допомагають з усіх сил ЗСУ. Свою думку артист висловив в інтерв'ю виданню "Факти".

Харчишин вважає, що не варто ховатися від армії. За його словами, рано чи пізно доведеться всім виконати свій обов'язок перед Батьківщиною (а поки що ті українці, які живуть далеко від фронту, мають спрямувати свої зусилля для того, щоб допомагати армії).

Також він додав, що підтримує бронювання для музикантів, які займаються справді важливими справами, наприклад, збирають кошти, купують зброю та амуніцію для бійців/офіцерів Сил оборони.

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"Упевнений, що вони на своєму місці, і таким чином вони на своєму фронті", - підсумував він.

Хто такий Валерій Харчишин?

Валерій Володимирович Харчишин (укр. Валерій Володимирович Харчишин; нар. 26 травня 1974, Любар, Житомирська область) - український рок-музикант. Лідер рок-гурту "Друга Ріка", повідомляє "Вікіпедія".

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Нагадаємо, раніше Валерій Харчишин дав інтерв'ю, де розповів про причину зникнення співака Олега Винника з публічного простору.

Як переконує музикант, він побував нещодавно з благодійним концертом у Львові, де і почув розповідь про волонтерську діяльність Винника - з автомобілями для ЗСУ.

Пізніше Валерій Харчишин прокоментував чутки про свій роман із журналісткою Яніною Соколовою.

"Треба сказати, що ми дійсно друзі. У нас були різні моменти в житті, коли ми трохи сварилися, але ми дійсно друзі. Говорити про стосунки я поки що не збираюся. Я не можу залучати іншу сторону. Це може бути хто завгодно, але я не можу залучати без їхньої згоди. Я не можу говорити про Юлю без її згоди", - відповів музикант.

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