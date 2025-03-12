У сенсі: дружина Преснякова розповіла про сварку з ним через подарунок

Ви дізнаєтеся:
- Чому поскупився Пресняков
- Що його розлютило
Російський співак Володимир Пресняков, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, розізлився на свою дружину Наталю Подольську за те, що та нічого путнього не подарувала йому на 23 лютого.
Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, Подольська на 8 березня попросила у свого чоловіка новий телефон. Однак той відмовив їй, мотивувавши тим, що він від неї отримав "маєчку", і тому не повинен дарувати телефон.
Сама Подольська розповіла, що на саме свято Пресняков планував обмежитися теплим голосовим повідомленням, однак його дружина виявитися розумнішою.
"Так вийшло, що я нічого не подарувала Вові на 23 лютого. І коли було 8 березня, він був на гастролях, і надіслав мені дуже зворушливе голосове смс, як він мене любить, цінує і за все мені вдячний, що я найкращий друг, і дружина, і мама... Я йому дуже сильно подякувала у відповідь і сказала: "А можна мені новий iPhone?" Він розлютився. Він так засмутився, каже: "У сенсі? Ти мені маєчку? (Я йому реально маєчку подарувала смішну) А я тобі iPhone?" Але подарував усе ж таки", - розповіла Подольська.
Повідомляється, що жадібність Преснякова пов'язана з бажанням побудувати новий будинок.
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Зазначимо, раніше Главред писав про те, що путініст Володимир Пресняков розповів, як ставиться до свого сина Микити, який у нього народився у шлюбі з Христиною Орбакайте. У коментарі для пропагандистських росЗМІ, Пресняков розповів, що продовжує спілкування з сином і хоче, щоб у нього все вийшло.
А також нещодавно Наталя Подольська привітала з днем народження свекра і показала їхнє спільне фото з Микитою Пресняковим.
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