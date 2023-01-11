Який батько, такий і син: Бедрос Кіркоров називає Україну республікою

Кіркоров-старший відповів на жалібне виття свого нащадка через санкції.

Бедрос Кіркоров назвав Україну республікою, та розповів, як Філіп сумує через санкції / instagram.com/fkirkorov

Філіп Кіркоров довго мовчав про війну в Україні, проте злочинна російська влада схилила любителя фонограми і пір'я зробити вибір. І співак його зробив -зі страху бути відлученим від грудей кремлівського уряду, який обсипав його всілякими благами, він почав як попка-дурень бездумно повторювати пропагандистські наративи.

За це він, в числі інших російських діячів мистецтва, був включений в список заборонених в Україні артистів. Кіркоров спочатку хизувався тим, що санкції йому байдужі, однак і в 55 років він залишається великою дитиною, та вимагає батьківського заступництва.

Такий же пропутінський посіпак Бедрос Кіркоров в інтерв'ю для росЗМІ, розповідаючи про позицію сина, відпрацював "за методичкою" на "відмінно": і про бандерівців з фашистами згадав, і про злісних американців і про РФ, як пряму спадкоємицю СРСР, якій всі повинні лизати черевики через колишню "велич".

90-річний стариган розповів, що його дитятко Філіп сильно сумує через те, що став забороненим в Україні, яку Бедрос чомусь вперто називає республікою.

"Йому шкода, що він втратив таку республіку, де кожен раз гастролював із задоволенням. Його там зустрічали, він Народний артист України. Він з повагою ставиться до попереднього уряду, який дав йому ці можливості і звання", - розповів Кіркоров-старший.

До слова, звання Народного артиста Філіпу Кіркорову було вручено за часів президентства Віктора Ющенка в 2008 році.

Санкції проти російських зірок

7 січня на сайті президента України був опублікований указ, згідно з яким проти російських діячів мистецтва введені санкції.

Серед зазначених у списку є співачки Лоліта Мілявська, Ірина Аллегрова, комік Євген Петросян, співаки Філіп Кіркоров, Дмитро Білан, а також режисер Микита Міхалков.

Російським артистам заборонені всі фінансові операції, анулюють всі ліцензії, заборонять передачу авторських прав і заблокують активи в Україні.

Санкції проти всіх діятимуть 10 років.

Нагадаємо, раніше, у жовтні 2022 року президент України Володимир Зеленський ввів своїм указом у дію санкції РНБО проти артистів, які підтримали війну проти України або мовчали про це.

Під санкції тоді потрапили: Ані Лорак, Регіна Тодоренко, Таїсія Повалій, Анна Сєдокова, Сніжана Єгорова, Оксана Марченко, Олександр Сєров, Лев Лещенко, Микола Басков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Гарік Харламов, Ольга Бузова, Іван Охлобистін, Михайло Боярський, Сергій Безруков, Володимир Машков, Михайло Пореченков, Марат Башаров, Надія Бабкіна, Станіслав Костюшкін, Тіна Канделакі та інші.

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