Українська співачка зізналася в тому, що хотіла себе вбити

Марина Круть перебуває в сильній депресії через багато факторів.

https://glavred.net/starnews/ukrainskaya-pevica-priznalas-v-tom-chto-hotela-sebya-ubit-10609775.html Посилання скопійоване

Бандуристка і співачка Марина Круть поділилася своїм болем / Колаж Главред, фото Instagram/bandura_krut

Про що розповіла артистка:

Через розставання з хлопцем вона впала в депресію

Її стан сильно погіршився після смерті подруги

Боротися їй допомагають друзі

Українська співачка та бандуристка Марія Круть розповіла про важкий період у своєму житті.

Зокрема, як розповіла вона в інтерв'ю Маші Єфросиніній, свого часу артистка хотіла покінчити життя самогубством.

відео дня

Виявилося, що через життєві випробування виконавиця проходить донині. Зокрема, Марина зізналася, що зіткнулася з глибокою депресією внаслідок розриву з коханою людиною. А пізніше їй стало ще гірше, адже померла її близька подруга, бандуристка, військова Ірини Цибух.

Усе це призвело до того, що Марина Круть просто в дорозі задумала вчинити самогубство, виїхавши на зустрічну смугу.

"Зі мною теж таке було. У мене не було спроб. У мене були думки про суїцид. Їх було п'ять. У мене були думки і одного разу був план. І це була точка невідворотності, це було дно. У той момент мені нічого не хотілося. Я їхала за кермом, і мені чомусь спало на думку виїхати на зустрічну. .У мене на початку року стався розрив стосунків, які мені були тоді дуже цінні. І мені здається, що це тоді увігнало мене в депресивний стан. прожила попереднє", - поділилася музикантка.

За словами артистки, зупинилася вона завдяки власній пісні та друзям.

Хто така Маша Єфросиніна? Маша Єфросиніна - українська телеведуча (Євробачення, Підйом, Фабрика зірок, ШоумаStrouyon, Маскарад), громадська діячка та засновниця громадської організації "Фонд Маша". Одна з найвпливовіших жінок України за версією видання "Фокус", і найуспішніших - за версією видання "Новое время". З 2018 року - Почесний посол ООН у галузі народонаселення в Україні.

"І коли до мене приходить план вивернути кермо, я кажу собі, що йду до психіатра. Я розуміла головою, що життя прекрасне. У мене такі класні друзі. І я точно пам'ятаю, як у той момент однією з причин цього не робити було те, що я не хочу, щоб знову ховали когось із молодих. Не хочу, щоб мої друзі мене ховали, не хочу, щоб вони прожили те саме, що і я. що мені треба послухати свою пісню. Я вмикаю її невипущену демо-версію", - додала Круть.

інфографіка єфросиніна / інфографіка: Главред

Новини шоу-бізнесу в Україні та у світі:

Раніше український актор Артур Логай розповів, що у своєму юному віці переживав непростий період, навіть боровся із залежністю від азартних ігор. Він відчував постійне почуття провини перед власною матір'ю, оскільки йому постійно потрібні були гроші.

Раніше також Саша Project, яка стала популярною на початку двотисячних, потрапила до реанімації однієї зі столичних лікарень країни-окупанта у стані коми і зараз перебуває під ШВЛ у важкому стані.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред