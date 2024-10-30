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Українська співачка зізналася в тому, що хотіла себе вбити

Олена Кюпелі
30 жовтня 2024, 13:37
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Марина Круть перебуває в сильній депресії через багато факторів.
Бандуристка і співачка Марина Круть поділилася своїм болем
Бандуристка і співачка Марина Круть поділилася своїм болем / Колаж Главред, фото Instagram/bandura_krut

Про що розповіла артистка:

  • Через розставання з хлопцем вона впала в депресію
  • Її стан сильно погіршився після смерті подруги
  • Боротися їй допомагають друзі

Українська співачка та бандуристка Марія Круть розповіла про важкий період у своєму житті.

Зокрема, як розповіла вона в інтерв'ю Маші Єфросиніній, свого часу артистка хотіла покінчити життя самогубством.

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Виявилося, що через життєві випробування виконавиця проходить донині. Зокрема, Марина зізналася, що зіткнулася з глибокою депресією внаслідок розриву з коханою людиною. А пізніше їй стало ще гірше, адже померла її близька подруга, бандуристка, військова Ірини Цибух.

Усе це призвело до того, що Марина Круть просто в дорозі задумала вчинити самогубство, виїхавши на зустрічну смугу.

"Зі мною теж таке було. У мене не було спроб. У мене були думки про суїцид. Їх було п'ять. У мене були думки і одного разу був план. І це була точка невідворотності, це було дно. У той момент мені нічого не хотілося. Я їхала за кермом, і мені чомусь спало на думку виїхати на зустрічну. .У мене на початку року стався розрив стосунків, які мені були тоді дуже цінні. І мені здається, що це тоді увігнало мене в депресивний стан. прожила попереднє", - поділилася музикантка.

За словами артистки, зупинилася вона завдяки власній пісні та друзям.

Хто така Маша Єфросиніна?

Маша Єфросиніна - українська телеведуча (Євробачення, Підйом, Фабрика зірок, ШоумаStrouyon, Маскарад), громадська діячка та засновниця громадської організації "Фонд Маша". Одна з найвпливовіших жінок України за версією видання "Фокус", і найуспішніших - за версією видання "Новое время". З 2018 року - Почесний посол ООН у галузі народонаселення в Україні.

"І коли до мене приходить план вивернути кермо, я кажу собі, що йду до психіатра. Я розуміла головою, що життя прекрасне. У мене такі класні друзі. І я точно пам'ятаю, як у той момент однією з причин цього не робити було те, що я не хочу, щоб знову ховали когось із молодих. Не хочу, щоб мої друзі мене ховали, не хочу, щоб вони прожили те саме, що і я. що мені треба послухати свою пісню. Я вмикаю її невипущену демо-версію", - додала Круть.

інфографіка єфросиніна
інфографіка єфросиніна / інфографіка: Главред

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