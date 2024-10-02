Російська зірка двотисячних впала в кому після спроби суїциду - ЗМІ

Представник Саші Project прокоментував стан співачки.

https://glavred.net/starnews/rossiyskaya-zvezda-dvuhtysyachnyh-vpala-v-komu-posle-popytki-suicida-smi-10601693.html Посилання скопійоване

Саша Project впала в кому - що сталося з Сашею Проджект / колаж: Главред, фото: instagram.com/sasha__project

"Російська Брітні Спірс" Саша Project, яка стала популярною на початку двотисячних, потрапила в реанімацію однієї зі столичних лікарень країни-окупанта в стані коми і зараз перебуває під ШВЛ у важкому стані. Інформацію про це повідомила низка ЗМІ, спираючись на власні джерела.

Саша Проджект нібито здійснила спробу суїциду шляхом передозування невідомими препаратами. 38-річну співачку без свідомості виявили у квартирі її близькі.

Ймовірною причиною для рішення звести рахунки з життям називають серію невдалих пластичних операцій артистки. Після однієї з них у Саші розвинувся сепсис. Щоб його усунути, їй тричі за рік вводили анестезію - все це позначилося на її пам'яті та когнітивних здібностях. Коли епопея з операціями завершилася, від Проджект пішов чоловік, і тепер вона виховує двох дітей самостійно.

відео дня

Після інформації про кому і спробу самогубства Саші Project на зв'язок із пресою вийшла Маргарита, її мама. "Із Сашею все гаразд, вона жива і здорова. Я не знаю, хто пустив цю [нісенітницю] в пресу, не знаю, що це за дурниці. Пояснюю, з нею все гаразд, вона жива і здорова", - заявила вона. Сама Проджект коментарів поки що не давала.

Хто така Саша Project? Саша Project (справжнє ім'я - Оксана Кабуніна-Гінзбург) - російська співачка. Найбільш відома завдяки альбомам "Очень нужен ты" (2003) і "Говорила мама" (2005). Пішла зі сцени наприкінці двотисячних через сімейні обставини та стан здоров'я. Зараз робить спроби повернути колишню популярність.

Останні зіркові новини:

Раніше зрадниця Лоліта показалася в труні. На такий перфоманс вона погодилася добровільно - ідея розіграти власний похорон здалася їй дотепною.

Також акторка-путіністка Людмила Артем'єва, відома за роллю в серіалі "Свати", налякала шанувальників своїм зовнішнім виглядом - вона змінила імідж, через що її перестали впізнавати.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред