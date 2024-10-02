УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗірки
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Російська зірка двотисячних впала в кому після спроби суїциду - ЗМІ

Анна Підгорна
2 жовтня 2024, 02:00
57
Представник Саші Project прокоментував стан співачки.
Саша Project
Саша Project впала в кому - що сталося з Сашею Проджект / колаж: Главред, фото: instagram.com/sasha__project

"Російська Брітні Спірс" Саша Project, яка стала популярною на початку двотисячних, потрапила в реанімацію однієї зі столичних лікарень країни-окупанта в стані коми і зараз перебуває під ШВЛ у важкому стані. Інформацію про це повідомила низка ЗМІ, спираючись на власні джерела.

Саша Проджект нібито здійснила спробу суїциду шляхом передозування невідомими препаратами. 38-річну співачку без свідомості виявили у квартирі її близькі.

Ймовірною причиною для рішення звести рахунки з життям називають серію невдалих пластичних операцій артистки. Після однієї з них у Саші розвинувся сепсис. Щоб його усунути, їй тричі за рік вводили анестезію - все це позначилося на її пам'яті та когнітивних здібностях. Коли епопея з операціями завершилася, від Проджект пішов чоловік, і тепер вона виховує двох дітей самостійно.

відео дня

Після інформації про кому і спробу самогубства Саші Project на зв'язок із пресою вийшла Маргарита, її мама. "Із Сашею все гаразд, вона жива і здорова. Я не знаю, хто пустив цю [нісенітницю] в пресу, не знаю, що це за дурниці. Пояснюю, з нею все гаразд, вона жива і здорова", - заявила вона. Сама Проджект коментарів поки що не давала.

Хто така Саша Project?

Саша Project (справжнє ім'я - Оксана Кабуніна-Гінзбург) - російська співачка. Найбільш відома завдяки альбомам "Очень нужен ты" (2003) і "Говорила мама" (2005). Пішла зі сцени наприкінці двотисячних через сімейні обставини та стан здоров'я. Зараз робить спроби повернути колишню популярність.

Останні зіркові новини:

Раніше зрадниця Лоліта показалася в труні. На такий перфоманс вона погодилася добровільно - ідея розіграти власний похорон здалася їй дотепною.

Також акторка-путіністка Людмила Артем'єва, відома за роллю в серіалі "Свати", налякала шанувальників своїм зовнішнім виглядом - вона змінила імідж, через що її перестали впізнавати.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

РФ може виготовляти 50 "шахедів" за добу: у Defense Express заявили про нові загрози

РФ може виготовляти 50 "шахедів" за добу: у Defense Express заявили про нові загрози

02:32 Україна
"У нас є план": Ізраїль готується до потужного удару у відповідь по Ірану - усі подробиці

"У нас є план": Ізраїль готується до потужного удару у відповідь по Ірану - усі подробиці

23:52 Світ
Армія США допоможе Ізраїлю відбити атаку Ірану: Байден дав спеціальне доручення

Армія США допоможе Ізраїлю відбити атаку Ірану: Байден дав спеціальне доручення

23:12 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Хто кому має дати дорогу: цікава задача з ПДР для водіїв 16680

Хто кому має дати дорогу: цікава задача з ПДР для водіїв

Тільки гостроокий геній побачить дивну квітку : на загадку дається всього 8 секунд 10456

Тільки гостроокий геній побачить "дивну квітку": на загадку дається всього 8 секунд

Водіям на замітку: що означає дорожній знак із двома молотками 6572

Водіям на замітку: що означає дорожній знак із двома молотками

Українську артистку зі скандалом вигнали з фестивалю в Італії через прапор 5619

Українську артистку зі скандалом вигнали з фестивалю в Італії через прапор

Останні новини

03:30

З газом чи без: відомо, чи вистачить його обсягів українцям на зиму

03:00

В жовтні посиплеться золото: які ТОП-3 знаки зодіаку вступають в еру багатства

02:32

РФ може виготовляти 50 "шахедів" за добу: у Defense Express заявили про нові загрози

02:00

Російська зірка двотисячних впала в кому після спроби суїциду - ЗМІ

01:30

РФ націлилася на опалювальний сезон: прогноз масованих ударів по Україні

Україні загрожує блекаут на 3-5 днів у разі відключення бодай однієї АЕС - ХарченкоУкраїні загрожує блекаут на 3-5 днів у разі відключення бодай однієї АЕС - Харченко
01 жовтня, вівторок
23:52

"У нас є план": Ізраїль готується до потужного удару у відповідь по Ірану - усі подробиціВідео

23:12

Армія США допоможе Ізраїлю відбити атаку Ірану: Байден дав спеціальне доручення

23:07

Школяр пройде із зав'язаними очима: тест на базові знання з медицини

23:01

Україна провела успішні випробування власної балістичної ракети - Зеленський

Реклама
22:10

Уся в синцях: Альбіна Джанабаєва ошелешила фанатів своїм виглядом

21:46

Тіна Кароль закрутила роман із молодим бізнесменом - блогер

21:44

"Брати не всіх підряд": у ВР заявили про потребу зниження призовного віку

21:14

Окупанти на Покровському напрямку розстріляли українських полонених - ОГП

21:09

Чому на нових футболках з'являються крихітні дірки: в Мережі здивували причиною

20:52

До чого сниться людина з якою не спілкуєшся: дослідники з США дали відповідь

20:38

Іран випустив десятки ракет по Ізраїлю, США допомагають із відбиттям атаки: подробиціВідео

20:34

Відома світська журналістка потрапила в автомобільну аварію

20:20

Ситуація може бути гіршою: Селезньов попередив про загрози для Запоріжжя та Дніпра

20:12

Як засолити червону рибу: швидкий рецепт від відомого шеф-кухаряВідео

20:04

"Росіяни окупували Вугледар": DeepState - про те, що відбувається в містіВідео

Реклама
19:41

Мінна пастка спрацювала: у Мелітополі прогримів вибух, в ГУР розповіли деталі

19:37

Новий спадкоємець престолу: Букінгемський палац повідомив про вагітність принцеси

19:30

Україну накриває сильне похолодання: названо регіони, де будуть заморозки

19:28

"Інцидент небажаний": експерт - про нові поломки на Південноукраїнській АЕС

19:17

Конденсату та плісняви не буде: 5 рослин, які врятують ваш дім

19:12

Українську артистку зі скандалом вигнали з фестивалю в Італії через прапорВідео

19:10

Як Путін відкрито підіграє ТрампуПогляд

19:09

Росіяни просуваються та одразу зводять фортифікації: у ЗСУ розкрили загрози на фронті

19:08

Китай повинен припинити війну в Україні: у Польщі зробили гучну заяву

18:33

"Врізалася в дерево": олімпійська чемпіонка Оксана Баюл розповіла про п'яну ДТП

18:27

Лід тане: Шольц раптово захотів поговорити з Путіним - коли відбудеться розмова

17:59

Новий генсек НАТО розкрив втрати армії РФ у війні з Україною

17:46

Чому в "хрущовках" в СРСР встановлювали двоє вхідних дверей: несподівана відповідь

17:41

Байден може просунути заявку України на членство в НАТО, однак є нюанс - FT

17:30

Кого не можна пускати в дім 2 жовтня: люди, які принесуть проблеми

17:28

Під загрозою міста-мільйонники: розкрито найгірший сценарій тривалих відключень

16:53

Заморозки сунуть на Україну: які області чекає 0 на градуснику

16:49

У холодну пору - до 16 годин без світла: якою ситуація з відключеннями буде взимку - прогноз

16:47

"Книжкова країна" зібрала понад 73 000 гостей: фестиваль побив власний рекорд відвідуваності новини компанії

16:45

"Компроміси" щодо територій України: у МЗС жорстко відповіли на чутки

Реклама
16:43

Тест на тип характеру: хто ви насправді - начальник чи виконавець

16:43

У Міноборони почались звільнення: в ОП розкрили два головних завдання

16:32

Водіям на замітку: що означає дорожній знак із двома молотками

15:42

Знищення українських ГЕС: Харченко відповів, що відбудеться із генерацією взимку

15:39

Десантники ЗСУ розгромили колону "елітних" військ РФ: знищено десятки росіянВідео

15:35

Яка червона крапка більша: тільки геній дасть правильну відповідь за 5 секунд

15:34

1+1 Україна покаже "Хазяїн 2. На своїй землі" з Богданом Бенюком в головній ролі

15:31

Без участі ТЦК: Кабмін дав "зелене світло" командирам самим призивати добровольців

15:28

На посвідченнях водія почали ставити дивний код: що означає число "78"

15:26

Вапняний наліт зникне назавжди: засіб, який відчистить унітаз до блиску

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти