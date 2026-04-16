Син Рікі Мартіна став його точною копією: фото красенів потрапило в мережу

Олена Кюпелі
16 квітня 2026, 03:45
Рікі Мартін приїхав зі своїми синами, які стали схожими на свого батька.
Рікі Мартін не втрачає форму з віком
Рікі Мартін не втрачає форму з віком

Коротко:

  • Куди приїхав Рікі Мартін
  • Як змінилися його діти

Популярний співак Рікі Мартін, головний красень міжнародної естради, перетворив свій останній концерт на сімейний захід.

Як пише видання HOLA, зірка латиноамериканської музики прибув до Буенос-Айреса перед запланованими концертами, і він був не один. До Мартіна приєдналися його сини-близнюки, Валентино і Маттео, і всі троє зійшли з трапа літака в невимушено стильних, повсякденних дорожніх образах, які, тим не менш, привернули загальну увагу.

Рікі Мартін, Джван Йозеф
Рікі Мартін і його чоловік Джван Йосеф / ua.depositphotos.com

Подивитися на дітей Рікі Мартіна можна тут

Шанувальники швидко помітили, наскільки хлопчики стають схожими на свого знаменитого батька, і багато хто коментував вражаючу сімейну схожість, коли вони разом проходили через аеропорт.

Мартін, відомий своїм умінням поєднувати світову славу з відданістю батьківству, під час подорожей зі своїми синами поводився невимушено і впевнено, немов відчував себе як вдома поруч із батьком.

Хто такий Рікі Мартін?

Рікі Мартін (повне ім'я — Енріке Мартін Моралес) — пуерто-риканський співак і актор. З 1984 року він продав понад 85 мільйонів альбомів. У нього 95 платинових пісень, 6 альбомів №1 у Billboard, 11 хітів номер один, 2 American Music Awards, 7 Grammy Awards, 8 World Music Awards, 10 Billboard Music Awards, 8 MTV Video Music Awards з концертами у понад 60 країнах по всьому світу, повідомляє Вікіпедія.

