Тверський районний суд терористичної Москви отримав позов на велику суму до сина співачки Валерії, яка підтримує військове вторгнення Росії в Україну, 25-річного бізнесмена Арсенія Шульгіна.
Як повідомляє пропагандистське видання ТАСС, якийсь підприємець Валентин Демчук вимагає стягнути з Шульгіна близько 587 тисяч доларів за договором позики.
Неприємну історію вже прокоментував чоловік Валерії, Йосип Пригожин. Він заявив, що сторони вже врегулювали спір, і питання було закрито.
"Цивільно-правові відносини з'ясовуються у бізнесменів часто, дивно з цього робити новину. Хтось зацікавлений у роздмухуванні цього питання, використовуючи наші імена для гучності", - сказав продюсер у бесіді з виданням StarHit, додавши, що, на його думку, в Росії варто ввести закон, згідно з яким до винесення судового рішення забороняється озвучувати деталі процесу.
Хто така співачка Валерія?
Валерія - російська естрадна співачка, народна артистка Росії (2013), народна артистка Чеченської (2017) і Кабардино-Балкарської (2018) республік. Народна артистка ПМР (2016).
18 березня 2022 року виступила в "Лужниках" на мітингу-концерті на честь річниці анексії Криму під назвою "Zа мир без нацизму! Zа Росію! Zа Президента".
7 січня 2023 року, на тлі вторгнення Росії в Україну, Валерію внесли до санкційного списку України за "роль у російській пропаганді".
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Зазначимо, український волонтер Сергій Стерненко подякував зрадниці Ані Лорак за її донат для ЗСУ. Стерненко написав коментар під однією з публікацій запроданки в соцмережах, але вона ніяк не відреагувала.
А також нещодавно путіністка Валерія зізналася, що збирається йти зі сцени.
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