Син Осадчої та Горбунова вивалив сімейні таємниці: відео потрапило в мережу

Батьки вирішили влаштувати цікавий сюрприз на день народження сина Івана.

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Осадча та Горбунов влаштували цікавий квест для сина / Колаж Главред, фото Instagram/ Основна світлина kosadcha kosadcha і gorbunovyuriy

Ви дізнаєтеся:

Хто робить уроки з дітьми Осадчої та Горбунова

Хто більше економить на подарунках

Українські ведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов, 18 лютого відзначають день народження свого старшого синочка Івана.

Ведучі поділилися новиною на своїх сторінках в Instagram. Вони також вирішили особливо привітати хлопчика, придумавши йому незвичайну гру. Її головна мета була "трохи познущатися" над зірковими батьками.

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Осадча та Горбунов запропонували синові відповісти на запитання "Хто з батьків..."? Імениннику потрібно було вибрати, хто більше підходить під опис і мокнути того з батьків у миску з водою.

Так, на думку хлопчика, тато, Юрій Горбунов більше опікується уроками з сином і в цьому питанні є більш суворим, ніж мама Катя. Ведучий також, на думку хлопчика, менше економить на подарунках, більше дозволяє гратися в планшет.

"І тут мене наздогнали ці уроки", - жартома поскаржився Горбунов.

Катерина ж частіше вмикає телевізор, більше економить на подарунках і більше фотографує дітей у подорожах.

На запитання, хто більше хвилюється, якщо Івасик хворіє - "пірнули" обоє батьків.

"Хлопчику наш, посміхайся завжди і будь щасливим!!! Ми завжди поруч!" - підписали відео щасливі батьки.

Катерина Осадча / інфографіка: Главред

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Додамо, як повідомляв Главред, нещодавно Катя Осадча поділилася фото, де позує у ванній у рушнику. Вона показала себе після довгої подорожі з синами.

А також раніше Катерина Осадча зворушливо подякувала Юрію Горбунову за сім років, які вони провели разом "за спогади і всі негаразди, які вони долають разом".

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Хто така Катя Осадча Катерина Осадча - українська журналістка, телеведуча та модель. Найбільш відома, як ведуча програми "Світське життя" на телеканалі "1+1". У шкільні роки (з 13 до 18 років) працювала в модельному бізнесі в Західній Європі, у 18 років повернулася на територію України.

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