Син Осадчої та Горбунова вивалив сімейні таємниці: відео потрапило в мережу

Ви дізнаєтеся:
- Хто робить уроки з дітьми Осадчої та Горбунова
- Хто більше економить на подарунках
Українські ведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов, 18 лютого відзначають день народження свого старшого синочка Івана.
Ведучі поділилися новиною на своїх сторінках в Instagram. Вони також вирішили особливо привітати хлопчика, придумавши йому незвичайну гру. Її головна мета була "трохи познущатися" над зірковими батьками.
Осадча та Горбунов запропонували синові відповісти на запитання "Хто з батьків..."? Імениннику потрібно було вибрати, хто більше підходить під опис і мокнути того з батьків у миску з водою.
Так, на думку хлопчика, тато, Юрій Горбунов більше опікується уроками з сином і в цьому питанні є більш суворим, ніж мама Катя. Ведучий також, на думку хлопчика, менше економить на подарунках, більше дозволяє гратися в планшет.
"І тут мене наздогнали ці уроки", - жартома поскаржився Горбунов.
Катерина ж частіше вмикає телевізор, більше економить на подарунках і більше фотографує дітей у подорожах.
На запитання, хто більше хвилюється, якщо Івасик хворіє - "пірнули" обоє батьків.
"Хлопчику наш, посміхайся завжди і будь щасливим!!! Ми завжди поруч!" - підписали відео щасливі батьки.
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Додамо, як повідомляв Главред, нещодавно Катя Осадча поділилася фото, де позує у ванній у рушнику. Вона показала себе після довгої подорожі з синами.
А також раніше Катерина Осадча зворушливо подякувала Юрію Горбунову за сім років, які вони провели разом "за спогади і всі негаразди, які вони долають разом".
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Хто така Катя Осадча
Катерина Осадча - українська журналістка, телеведуча та модель. Найбільш відома, як ведуча програми "Світське життя" на телеканалі "1+1". У шкільні роки (з 13 до 18 років) працювала в модельному бізнесі в Західній Європі, у 18 років повернулася на територію України.
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