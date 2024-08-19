Катерина Осадча показалася вагітною і повідомила радісну новину

Українська популярна ведуча Катерина Осадча розповіла підписникам, що її син святкує день народження - Данилу вже три роки.
На своїй сторінці в соцмережах Осадча показала знімки, як була вагітною і розповіла, що син народився раніше, ніж вона з чоловіком, Юрієм Горбуновим, очікували.
До пологового будинку зірка вирушила сама на машині, адже в Києві проходили репетиції до Дня Незалежності, і через чималі затори "швидка допомога" їхала б повільніше. Поїхала вона не сама, а зі старшим сином Іваном, оскільки Горбунов у цей час вів захід посеред Дніпра, а хлопчика не було з ким залишити.
"За день до пологів. Уже наступного дня в цей час я везтиму себе в пологовий будинок сама за кермом, бо місто стоїть через репетицію параду, коли приїде "швидка" - невідомо, а майбутній тато двох синів працює на заході на кораблі посеред Дніпра", - написала Катерина.
Ведуча також опублікувала спільне фото з Данилом і ніжно звернулася до нього.
"Наше перше спільне фото! Данило, наша радість, з днем народження! Дякую, що обрав нас", - зазначила Катерина.
Хто така Катя Осадча?
Катерина Осадча - українська журналістка, телеведуча та модель. Найбільш відома, як ведуча програми "Світське життя" на телеканалі "1+1". У шкільні роки (з 13 до 18 років) працювала в модельному бізнесі в Західній Європі, у 18 років повернулася на територію України.
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Додамо, нещодавно Катя Осадча поділилася фото, де позує у ванній у рушнику. Вона показала себе після довгої подорожі із синами.
А також раніше Катерина Осадча зворушливо подякувала Юрію Горбунову за сім років, які вони провели разом "за спогади та всі негаразди, які вони долають разом".
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