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Катерина Осадча показалася вагітною і повідомила радісну новину

Еліна Чигис
19 серпня 2024, 13:17
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Катя Осадча показала архівні фото на честь важливого свята для її родини.
Катерина Осадча
Катерина Осадча привітала сина з днем народження / колаж: Главред, фото: instagram.com/kosadcha/

Українська популярна ведуча Катерина Осадча розповіла підписникам, що її син святкує день народження - Данилу вже три роки.

На своїй сторінці в соцмережах Осадча показала знімки, як була вагітною і розповіла, що син народився раніше, ніж вона з чоловіком, Юрієм Горбуновим, очікували.

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До пологового будинку зірка вирушила сама на машині, адже в Києві проходили репетиції до Дня Незалежності, і через чималі затори "швидка допомога" їхала б повільніше. Поїхала вона не сама, а зі старшим сином Іваном, оскільки Горбунов у цей час вів захід посеред Дніпра, а хлопчика не було з ким залишити.

"За день до пологів. Уже наступного дня в цей час я везтиму себе в пологовий будинок сама за кермом, бо місто стоїть через репетицію параду, коли приїде "швидка" - невідомо, а майбутній тато двох синів працює на заході на кораблі посеред Дніпра", - написала Катерина.

Катерина Осадча за день до пологів
Катерина Осадча за день до пологів / фото: скрін instagram.com/kosadcha/

Ведуча також опублікувала спільне фото з Данилом і ніжно звернулася до нього.

"Наше перше спільне фото! Данило, наша радість, з днем народження! Дякую, що обрав нас", - зазначила Катерина.

Перше спільне фото Катерини із сином Данилом
Перше спільне фото Катерини з сином Данилом / фото: скрін instagram.com/kosadcha/

Хто така Катя Осадча?

Катерина Осадча - українська журналістка, телеведуча та модель. Найбільш відома, як ведуча програми "Світське життя" на телеканалі "1+1". У шкільні роки (з 13 до 18 років) працювала в модельному бізнесі в Західній Європі, у 18 років повернулася на територію України.

Катерина Осадча - останні новини по темі

Додамо, нещодавно Катя Осадча поділилася фото, де позує у ванній у рушнику. Вона показала себе після довгої подорожі із синами.

А також раніше Катерина Осадча зворушливо подякувала Юрію Горбунову за сім років, які вони провели разом "за спогади та всі негаразди, які вони долають разом".

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Юрій Горбунов Катерина Осадчая новини шоу бізнесу
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