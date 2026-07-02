"Дістала своїм ниттям": Повалій намагається повернути будинок в Україні

Зрадниця України Таїсія Повалій хоче повернути свій український особняк.

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Таїсія Повалій - будинок в Україні / колаж: Главред, фото: instagram.com, Таїсія Повалій

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Таїсія Повалій хоче повернути будинок в Україні

Як російський шоу-бізнес ставиться до зрадниці України

Колишня народна артистка України Таїсія Повалій, яка нещодавно отримала вирок за колабораціонізм та виправдання збройної агресії проти рідної країни, не втрачає надії повернути своє майно в Україні. Співачка хоче знову володіти особняком у Києві, повідомляє російський Telegram-канал про шоу-бізнес.

Повалій давно дратує російський бомонд своїм образом страждальниці, яка пожертвувала всім заради РФ і не отримала гідної винагороди. Співачка не може забути своє безтурботне життя в Україні й сумує, що в країні-агресорі їй довелося починати все з нуля.

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Путіністка Повалій втратила дім / фото: Стархіт

"Тая вже набридла своїм ниттям, якщо чесно. Мені скаржилася на те, що їй нібито й допомагають, але все одно цього замало. Інших більше люблять. Я їй сказала, що зараз усім важко, радій тому, що є. Але вона й слухати не хотіла. Тая вважає, що ми тут нічого не втрачали, а їй довелося починати життя з нуля", - розповіла відвідувачка з’їзду Міжнародного союзу діячів естрадного мистецтва.

Найбільшим ударом для Таїсії стало позбавлення права власності на розкішний особняк у Києві. У 2024 році український суд ухвалив рішення про конфіскацію майна зрадниці, що включає цей будинок, а також сім земельних ділянок загальною площею понад 3 гектари. Співачка досі не може змиритися з цією втратою і намагається самостійно повернути нерухомість.

Як виглядає будинок Таїсії Повалій в Україні / скріншот каналу Live

"Вона сказала мені, що живе лише надією, що їй повернуть будинок в Україні, але якось довго це все тягнеться", - повідомила співрозмовниця.

Нагадаємо, що конфіскований особняк площею 450 квадратних метрів розташований на ділянці площею 24 сотки. Усередині облаштовані зал із каміном, велика їдальня, тренажерний зал із солярієм та компактна студія звукозапису. Також у будинку передбачена спеціальна кімната, відведена для зберігання подарунків від шанувальників.

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Раніше Главред повідомляв, що після чергового масованого удару по Києву в ніч на 2 липня багато українських знаменитостей висловилися в соцмережах, щоб поділитися пережитим кошмаром, висловити співчуття постраждалим і подякувати силам ППО.

Також Камалія вразила шанувальників пляжними знімками з відпочинку на Майорці. На курорті співачка проводить час не сама - їй склав компанію колишній чоловік, бізнесмен Мохаммад Захур. Екс-подружжя разом позувало на борту катера і виглядало абсолютно щасливим.

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Про персону: Таїсія Повалій Таїсія Повалій - радянська та російська співачка. Колишня народна артистка України (позбавлена звання у 2015 році), народна артистка Інгушетії (2012). З 2012 по 2014 рік - народний депутат України від "Партії регіонів". З вересня 2022 року перебуває під санкціями України, повідомляє "Вікіпедія".

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